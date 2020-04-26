В Іспанії вперше за 6 тижнів дозволили дітям гуляти, а бельгійців просять їсти більше картоплі-фрі, а в Італії звільнили мафіозі

Дітям в Іспанії дозволили виходити з дому - вперше за шість тижнів карантину. Від середини березня через карантин дітям до 14 років забороняли покидати свої помешкання. Тепер малюкам дозволили виходити з дому з одним із батьків один раз на день з 9 ранку до 9 вечора і гуляти протягом години в радіусі кілометра від будинку. Дозволено кататись на велосипедах і скейтбордах, але парки залишаються закритими.

Суворі обмеження для дітей спричинили дискусію в Іспанії, адже там, на відміну від прогулянок із дітьми, протягом усього часу були дозволені прогулянки із собаками. Тож критики іспанського уряду казали, що собаки мають більше свобод, ніж діти, пише BBC.

Тим часом фермери Бельгії закликають громадян їсти більше картоплі-фрі. Йдеться про муль-фріт - традиційну бельгійську страву, яка складається із двічі просмаженої в олії картоплі та мушель, її подають із майонезом. Через карантин у країні накопичилось 750 тисяч тонн картоплі, яку зазвичай бельгійці принаймні раз на тиждень споживають у кафе й ресторанах, пише The Telegraph. Щоб подолати надлишок, бельгійців просять їсти цю картоплю вдома принаймні двічі на тиждень.

Бельгія також - найбільший у світі експортер замороженої картоплі, торік цей показник склав 2.3 мільйони тон. Країна постачає продукт переважно до закладів харчування у 160 країнах світу, де через карантин сильно впала відвідуваність. Фермери кажуть, що якщо картоплю не вдасться швидко збути, їм доведеться її знищити, адже морозильні камери вже не вміщують продукцію.

У Великій Британії починають роботу мобільні загони для тестування на коронавірус, повідомляє The Guardian. Спеціально треновані військові подорожуватимуть по всій країні й збиратимуть зразки на аналіз у будинках для літніх людей, в поліцейських дільницях і в тюрмах.

Розгорнути один мобільний центр можна буде за 20 хвилин, це дозволить протестувати сотні людей за день, а результати будуть відомі за 48 годин. Таких загонів буде 92. Завдяки цьому Лондон планує до четверга досягти мети - почати тестувати 100 тисяч людей на день, у п'ятницю, до прикладу, у Великій Британії протестували майже 29 тисяч людей.

Італія звільнила із в'язниць принаймні трьох мафіозі в межах заходів боротьби із коронавірусом, пише CNN. Серед них - босс сумнозвісного сицилійського злочинного угруповання Коза Ностра. Щоб запобігти поширенню вірусу у тюрмах, італійська влада постановила замінити ув'язнення на домашній арешт для злочинців, яким до звільнення залишилось півтора року чи менше.

Троє босів італійської мафії, яких відпустили додому, були засуджені на строк від 14 до 23 років за ґратами, й правоохоронці розпорядились, щоб їх утримували в дома "за додаткових умов ізоляції" з огляду на те, яку роль вони відігравали у злочинних угрупованнях. Однак, рішення відпустити їх із тюрми все одно дістала значної критики.

У Німеччині поліція закрила підпільний бордель, який продовжував діяльність попри карантин, повідомляє Assicoated Press. Поліція Кельна обшукувала квартиру у зв'язку із розслідуванням спроби вбивства й виявила підпільну установу із кількома працівницями. Проституція у Німеччині легальна, проте борделі були закриті через карантин.

А в Ізраїлі відсьогодні відкрили перукарні, салони краси та інші заклади зі сфери послуг, повідомляє Reuters. Від клієнтів та працівників і далі вимагають носити маски, порушення правила карається штрафом. Ресторанам дозволили працювати на виніс. Водночас, закритими залишаються магазини у торговельних центрах. ​Країна також розглядає продовження шкільного року.

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