У США, у закладах тривалого догляду, від коронавірусу померли понад 100 000 мешканців та співробітників - неприбуткова організація

Як повідомляє американська неприбуткова організація Kaiser Family Foundation, цього тижня США перетнули позначку у 100 00 смертей спричинених COVID-19 серед пацієнтів та співробітників закладів тривалого догляду (long-term care facilities- англ.). Організація відзначає, що нові дані вказують, що хвороба непропорційно впливає на групи ризику.

"З початку пандемії, станом на 24-те листопада 2020-го року, 100 033 мешканців та працівників закладів тривалого догляду померли від COVID, за офіційними даними із 49 штатів на Округу Колумбія", - відзначає організація.

"Похмуре досягнення: США досягнули 100 000 смертей у будинках престарілих (термін nursing homes також може означати заклад догляду за хронічними хворими - прим. ГА) від COVID-19. Це 7.7% усіх пацієнтів будинків престарілих у країні. 1 з 13 ситуація так і не покращилась. Тестування це виклик. Щоденні виклики із засобами захисту та персоналом", - пише про нові дані Майкл Барнетт, професор політики у царині охорони здоров'я Гарвардської школи охорони здоров'я.

У США у середу зареєстровано максимальний добовий показник смертності від коронавірусу з травня і майже 200 000 нових випадків зараження.

Число госпіталізованих пацієнтів також наблизилося до рекордних показників, перевищивши 89 000.

Влада багатьох штатів запровадила обмеження, щоб уповільнити поширення вірусу. Однак Верховний суд США видав тимчасову постанову, що забороняє штату Нью-Йорк вводити обмеження на відвідування молитовних приміщень в районах, де спостерігається сплеск інфекції.

П'ятьма голосами проти чотирьох суд став на сторону Римсько-католицької єпархії Брукліна і двох ортодоксальних єврейських громад, які оскаржили систему, запроаджену губернатором Ендрю Куомо. Голова Верховного суду Джон Робертс став єдиним консерватором, які не підтримали рішення більшості.

Всього в світі зареєстровано більше 60,4 мільйонів випадків захворювання і 1,4 мільйона смертей.

Перше місце займають Сполучені Штати, за ними слідують Бразилія, де зафіксовано 170 000 смертей, Індія з 135 000 і Мексика з 103 000.

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