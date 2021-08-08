ВООЗ може називати штами коронавірусу іменами сузір’їв, якщо літери грецького алфавіту закінчаться

Нові штами коронавірусу можуть називати іменами сузір’їв - у разі, якщо вичерпаються літери грецького алфавіту. Про це в інтерв’ю The Telegraph заявила високопосадовиця Всесвітньої організації охорони здоров’я Марія ван Керхове.

В грецькому алфавіті - 24 літери, і їх може не вистачити для позначення усіх нових мутацій вірусу, побоюються у ВООЗ. Наразі використали вже 11 літер.

“Ймовірно, ми вичерпаємо грецький алфавіт, але ми вже розмірковуємо над новими серіями імен, - заявила Марія ван Керхове. - Ми розглядаємо назви сузір’їв”. Чиновниця додала, що одного дня люди можуть почути про штами Оріона, Близнюків чи Овна.

Також чиновниця розповіла, що у ВООЗ пропонували використовувати імена грецьких богів та богинь, але згодом від такої ідеї відмовились.

Наразі дослідники та юристи Всесвітньої організації охорони здоров’я перевіряють усі пропозиції щодо найменувань нових штамів - аби впевнитись, що ці назви ні в кого не викличуть негативної реакції.

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