Плазмою крові людей, що перехворіли на COVID-19, у США планують лікувати нових інфікованих

Президент Дональд Трамп привітав рішення федеральної установи США дозволити використання плазми крові людей, що видужали після коронавірусу, для лікування нових заражених COVID-19 у надзвичайних ситуаціях. За його словами, це "збереже незліченну кількість життів".

На брифінгу у Білому домі президент та міністр з охорони здоров'я Алекс Азар наголосили, що попередні дані досліджень зафіксували 35% зниження смертності серед пацієнтів через місяць від початку такого лікування на ранніх стадіях хвороби. Йдеться про пацієнтів, молодших за 80 років і стан яких не вимагає використання апарату штучної вентиляції легень. Дослідження, на яке вказав Азар було попередньо опубліковане 12 серпня і ще не пройшло рецензування.

Плазма крові людей, що видужали після коронавірусу, має багато антитіл.

Раніше президент Трамп у Twitter написав, що керівники федерального Управління продовольства і медикаментів "дуже ускладнюють" для фармацевтичних компаній процес пошуку людей для випробування вакцин і ліків. "Очевидно, вони хочуть відкласти вирішення проблеми до часу після 3-го листопада. Потрібно зосередитись на швидкості і порятунку життів!"

3 листопада американці обиратимуть президента США. Суперництво Дональду Трампу складе колишній віце-президент адміністрації Барака Обами Джо Байден.

Директор Управління продовольства і медикаментів Стівен Хан повідомив репортерам, що дозвіл на використання плазми крові для лікування видано завдяки позитивним результатам у 20 тисяч пацієнтів із загалом 70 тисяч, яких лікували таким чином. "35% зростання виживання серед пацієнтів - достатньо значна клінічна користь. Ми побачили великий запит на це від лікарів по всій країні", - додав він.

Лікування плазмою також використовують у випадках із еболою і дифтерією. Але деякі медики обережно ставляться до такого лікування у випадку із коронавірусом, адже свідчень ефективності, на їхню думку, замало.

Речник Американської спілки біохімії та молекулярної біології Бен Корб заявив, що для "здійснення прориву треба збирання інформації", щоб гарантувати безпеку лікування. "Цей процес необхідний, щоб переконатись у безпеці, що ліки не гірші за хворобу. [...] Я дуже занепокоєний цим кроком і цим часом".

Колишній керівник Управління продовольства і медикаментів також заявив, що плазма "ймовірно, корисна", але потрібно більше досліджень.

Під час останнього брифінгу у Білому домі не був присутній один із ключових представнків команди адміністрації з протидії пандемії - Ентоні Фаучі, директор Національного інституту алергії та інфекційних хвороб.

Раніше президент Трамп заявляв, що ліки проти коронавірусу скоро винайдуть.

Низка експертів у галузі охорони здоров'я заявляли, що вакцина не буде затверджена раніше кінця цього чи початку наступного року, якщо випробування щеплення буде успішним.

На сьогодні у США 5,7 мільйона людей захворіло на коронавірус і майже 177 тисяч з них померло, згідно з даними університету Джонса Гопкінса.

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