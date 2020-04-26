У Росії зафіксували понад 6 тисяч нових випадків COVID-19 за добу, в Україні - майже 500 нових інфікованих

У Росії 26 квітня повідомили про рекордну кількість нових випадків захворювання на COVID-19 за добу – 6 361.

Це сталося наступного дня після того, як представники російського МОЗ заявили про найбільшу за добу кількість смертей, пов’язаних з коронавірусом, – 66 летальних випадків, більше половини з яких зафіксували у Москві.

За даними Університету Джонса Хопкінса, у Росії інфіковано понад 80 тисяч людей. Померло від COVID-19 747 людей. За кількістю офіційно підтверджених випадків інфікації Росія нині посідає 10-те місце у світі.

При цьому показник смертності Росії від COVID-19 дуже низький у порівнянні із Західною Європою і США. Це підняло питання про те, чи не було штучно занижена кількість смертельних випадків, приписуючи їх іншим причинам – наприклад, пневмонії чи серцево-судинним захворюванням.

Тим часом, в Україні станом на 26 квітня підтвердили 8617 випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я. Протягом 25 квітня підтвердили 492 нових випадки.

Загалом в Україні зробили понад 89 тисяч тестів ПЛР на виявлення коронавірусу. Найбільше випадків захворювання підтвердили у Чернівецькій області (1 341) та Києві (1 188). Загалом в Україні померли від COVID-19 209 людей, вилікувались 840.

Читайте більше тут: Чи готові Сполучені Штати виходити з карантину? Відео