COVID-19 забрав життя 700 тисяч американців

Кількість померлих від коронавірусу в США станом на п'ятницю, 1 жовтня, перевищила позначку в 700 тисяч осіб, повідомляє Reuters. За даними інформаційного агентства, за останній тиждень від коронавірусу в Америці померли близько 2 тисяч осіб. Всього ж у світі пандемія забрала життя близько п'яти мільйонів людей.

"Дельта" варіант коронавірусу призвів до сплеску випадків захворювання COVID-19. Між тим, як відзначають урядові Центри з контролю та профілактики захворювань США, кількість випадків захворювання на COVID-19 у США зменшується, але контактні зараження лишаються високими.

"Середній тижневий показник кількості нових випадків становить 106 395, що є зменшенням на 13.3% у порівнянні із попереднім тижнем. Вакцинуйтесь якомога швидше!", - закликають в уряді США.

За словами провідного американського експерта з інфекційних захворювань, доктора Ентоні Фаучі, для нормалізації ситуації кількість випадків зараження коронавірусом має бути в 10 разів меншою, і не повинна перевищувати 10 тисяч на добу.

Для боротьби зі зростанням інфекцій влади США почала кампанію по ревакцинації літніх людей і американців, чия професійна діяльність збільшує для них ризик зараження. Минулого понеділка президент США Джо Байден отримав третю дозу вакцини, продемонструвавши на своєму прикладі її безпечність. Своїм прикладом глава Білого дому намагається мотивувати американців, які вагаються щодо щеплення.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, близько 56% населення країни повністю вакциновані, а приблизно 65% отримали першу дозу вакцини.

Третя, так звана «бустерна», доза вакцини в США поки доступна для людей старше 65-ти років, а також для людей з хронічними або серйозними захворюваннями і тих, чия професійна діяльність збільшує для них ризик зараження.

Як вказує нещодавнє опитування AP, більшість американців (57%) схвально оцінюють дії президента США Джо Байдена щодо подолання пандемії.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", Reuters, AP.

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