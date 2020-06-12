Пацієнтці пересадили обидві легені - коронавірус лишив у них дірки, що "нагадували швейцарський сир", говорить лікар

Лікарі шпиталю Northwestern Memorial Hospital у Чикаго провели першу у США трансплантацію обох легенів пацієнтці, що хворіла на COVID-19, повідомляє Associated Press.

Операція, що тривала 10 годин, пройшла минулого тижня, і зараз пацієнтка вже прийшла до тями й поступово видужує. Раніше лише кілька людей, що перехворіли коронавірусом у Китаї та Європі, мали таку ж пересадку легенів.

Такий вигляд мала уражена коронавірусом легеня дівчини:

Повідомляється, що пацієнтка - молода дівчина, якій близько 20 років, вона нещодавно переїхала з Південної Кароліни до свого хлопця у Чикаго. У кінці квітня її шпиталізували із коронавірусом.

The Washington Post пише, що дівчина до цього приймала імунодепресанти. Ймовірно, через це після інфікування COVID-19 в неї розвинулись додаткові бактеріальні інфекції, які неможливо було подолати завдяки антибіотикам. Через це її легені дуже пошкодились. "У них розвинулись дивні отвори. Якщо розрізати легеню, вона дещо нагадує швейцарський сир", - розповів Анкіт Бхарат, головний хірург лікарні. За його словами, легені майже "зплавились" зі стінкою грудної клітини.

Через колапс легенів і нестачу кисню у хворої почали відмовляти інші органи, зокрема серце, нирки й печінка. Майже два місяці пацієнтку було під’єднано до апарату штучної вентиляції легенів та підтримання роботи серця. "Це була одна із найважчих пересадок, які я здійснював", - каже Бхарат.

Якби не трансплантація, дівчина б не вижила, кажуть лікарі. Але тепер після довгої реабілітації вона має всі шанси на повне видужання, пише CNN.

Торік у США здійснили 40 тисяч пересадок органів, і лише 7% з них були пересадкою легенів. Донорські органи - у значному дефіциті, і зазвичай пацієнтам необхідно довго чекати, щоб отримати трансплантацію легенів. В середньому пацієнтам із донорськими легенями необхідно робити повторну трансплантацію через 9 років.

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