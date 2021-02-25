Кожен десятий пацієнт із COVID-19 продовжує відчувати серйозні симптоми хвороби через 3 місяці після зараження, - ВООЗ

Один із десяти пацієнтів, що заразився на коронавірус, продовжує перебувати у поганому стані здоров'я через 12 тижнів після інфікування, повідомляє ВООЗ. Це так званий "тривалий COVID", що може містити такі симптоми як сильна втома, біль у грудях, запалення у серці, головний біль, втрата пам'яті, депресія, втрата нюху, тривала гарячка, діарея, дзвін у вухах.

За даними ВООЗ, принаймні кожен четвертий пацієнт почувається погано через місяць після інфікування, тож, за рекомендацією організації, законодавці та влада повинні також зважати на ці тривалі ефекти від хвороби у своїх заходах із боротьби проти пандемії та подолання її наслідків для населення.

Крім того, представник європейського відділення ВООЗ Ганс Клюге підкреслив спад захворюваності на коронавірус у Європі, але наголосив, що стрімко ширяться нові штами вірусу, які можуть легше передаватись і бути смертоноснішими, стійкішими до вакцин чи мати більш серйозні тривалі наслідки.

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