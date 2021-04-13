Хвиля COVID-19 в Україні іде на спад, - МОЗ

Кілька днів поспіль в Україні меншає виявлених нових випадків коронавірусу. Якщо напочатку квітня кількість щоденних заражень сягала майже 20 тисяч, то зараз тримається в межах 12 тисяч.

Як свідчать дані Worldometers, тепер за кількістю добових діагнозів COVID-19 Україна - на 6-му місці в Європі і 16-му в світі.

У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що пік епідемічної ситуації вже пройдено, сказав на брифінгу 13 квітня міністр Максим Степанов.

"Що стосується епідемії, то як ми й прогнозували, ми вийшли па пік захворюваності, на пік третьої хвилі, і зараз поступово ситуація почала стабілізуватися, ми вже це бачимо по всіх регіонах", - заявив міністр.

Він повідомив також, що Україна отримала першу партію китайської вакцини Sinovac (CoronaVac) обсягом у понад 200 тисяч доз і розпочинає щеплення цією вакциною.

Крім того, очільник МОЗ пообіцяв, що вже цього тижня в Україну надійде перша партія вакцин від американської фармацевтичної компанії Pfizer.

За даними Коронавірус_інфо, зараз в Україні щеплення від COVID-19 отримали близько 400 тисяч людей. І лише 5 пацієнтів отримали обидві дози вакцини.

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