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В Україні за суботу виявили 12 тисяч нових випадків COVID-19 - МОЗ

В Україні за добу 21 листопада виявили 12 079 нових хворих на COVID-19, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

У п'ятницю цей показник оновив невтішний рекорд - 14 580 нових хворих, але 12 тисяч 79 нових випадків - це рекордний показник для вихідних днів. Тиждень тому, 15 листопада Україна вперше перейшла позначку у 10 тисяч виявлених у суботу хворих.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1199), Дніпропетровській (1017), Київській (962), Сумській (779) та Запорізькій (765) областях", – зазначив Степанов у Facebook. Також 21 листопада 1 134 людини шпиталізували, 138 людей померли, 4604 пацієнти одужали.

Як заявив Сергій Дубров, експерт Міністерства охорони здоров’я з боротьби проти коронавірусу, якщо в Україні буде щодня по 20 тисяч нових хворих на COVID, трупи будуть у приймальних відділеннях

У світі, за даними університету Джонса Гопкінса, число інфікованих сягнуло 58 мільйонів 266 тисяч, померли понад 1 мільйон 3802 тисячs людей, одужали понад 37 мільйонів пацієнтів.

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