До кінця тижня 50% дорослого населення США може бути щеплена принаймні одною дозою вакцини від коронавірусу

Якщо вакцинація у США збереже свої темпи у наступні кілька днів, до кінця тижня половина дорослого населення країни отримає принаймні першу дозу препарату від COVID-19, повідомляє CNN.

Загалом минулого тижня щодня імунізували в середньому понад 3 мільйони людей, свідчать дані Центру із контролю та запобігання хворобам США (CDC). Йдеться про першу чи другу дозу вакцин від Moderna чи Pfizer, що вимагають двох уколів, або ж щеплення Johnson&Johnson, що потребує лише одної дози.

За останніми даними, зараз у США повністю вакциновані 28% дорослих, а ще 18% отримали один із двох уколів. Із такими темпами до кінця тижня 30% американців матимуть повний імунітет до коронавірусу.

Водночас, не все населення планує вакцинуватись. Згідно з одним із досліджень, 50% опитаних виявили бажання отримати щеплення, 40% не певні чи хочуть почекати, 10% - проти. Дослідники відзначають, що питання вакцинації у США - заполітизоване, й велику роль у рішенні отримувати щеплення чи ні грають саме заяви політиків, до яких можуть дослухатись їхні виборці.

За результатами опитування, найбільший відсоток прихильників вакцини - чоловіки, старші за 60, з вищою освітою, демократи, що мають високу зарплату. Також найбільше людей, що хочуть щепитись, ті, хто мають хронічні хвороби, які вважаються такими, що несуть високий ризик ускладнень після коронавірусу.

У групі тих, хто сумнівається, найбільше людей із гарним здоров'ям, які менше заробляють, серед них менше демократів і людей із групи ризику. Водночас, туди увійшли 52% з усіх опитаних афроамериканців. Також серед осіб, що потрапили до цієї категорії, свідчить дослідження, чимало тих, хто знає людей із алергією на вакцини у минулому, або тих, хто не хоче надавати уряду інформацію про себе під час вакцинації.

Люди, які не хочуть вакцинуватись, переважно, молодші і не мають вищої освіти, не вважають COVID-19 серйозною хворобою або не думають, що вакцинація зупинить поширення вірусу. Вони також менше довіряють уряду.

При цьому, як пише The Washington Post, чверть американців не отримають вакцини, половина з них - дослухаються до заяв екс-президента США Дональда Трампа.

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