Торік у США скоїли у півтора рази більше злочинів проти азійців

За 2020 рік у США на 150% зросла кількість злочинів проти людей азійського походження. Попри те, що злочини через расову ненависть загалом стали рідшими на 7%, в окремих містах атаки на американських азійців траплялись торік утричі частіше, свідчать дані поліцейських відділків. Експерти кажуть, що ця тенденція продовжила тривати й напочатку цього року.

Загалом за 2020 зафіксували 122 напади чи акти вандалізму щодо азійців, які пов'язують винятково із расовою ненавистю, найбільше - у Нью-Йорку, Філадельфії, Клівленді та у містах Каліфорнії. Лише Вашингтон продемонстрував позитивну динаміку.

Об'єднаний ресурс кількох правозахисних організацій Stop AAPI Hate має іншу статистику, у порівнянні із кількістю злочинів, про які повідомляли у поліцію. Там нарахували загалом понад 2 тисячі 800 випадків расизму та дискримінації щодо азійців, 90% з них обмежились усними образами, але у майже 9% дійшло до бійок. Через це в американських містах відбуваються акції, що мають привернути увагу до проблем американських азійців.

Деякі захисники прав азійських американців кажуть, що сплеск расизму також пов'язаний із заявами попереднього президента США Дональда Трампа, який послідовно називав COVID-19 "китайським вірусом". Відтак, вважають вони, антикитайські настрої у суспільстві загострились. При тому нетерпимість, дискримінація та відкрита ненависть часто спрямована не лише на вихідців із Китаю, а й на народжених у США людей іншого азійського походження.

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