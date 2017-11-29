Трибунал ООН підтримав вироки боснійським і хорватським лідерам, засудженим за воєнні злочини

Міжнародний трибунал ООН з воєнних злочинів у колишній Югославії у середу підтримав вироки шістьом боснійським і ховатським політичним і військовим лідерам, яких у 2013 році було засудженло за воєнні злочини з часі збройного конфліту нав 1990-х роках.

Це остаттє рішення, яке виніс Міжнародний кримінальний трибунал щодо колишньої Югославії, який був створений ООН в 1993 році.

Підсудні були засуджені чотири роки тому за участь в кампанії «етнічних чисток» проти боснійських мусульман у ході війни в Боснії.

Одним із підсудних був колишній міністр оборони хорватії Ядранко Прліч, засуджений за участь за злочини хорватського уряду за правління колишнього президента Франя Туджмана, який намагався створити етнічно чисту державу.

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