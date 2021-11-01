19 кримських татар затримали в Криму, повідомляють МЗС та активісти

19 кримських татар, серед яких 7 жінок та 1 журналіст, затримали в Криму. Про це написала у Twitter заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

"Вони прийшли під будівлю т.зв. "суду" у Сімферополі в очікувані результатів судового засідання у справі красногвардійської групи “Хізб ут-Тахрір”, - додала посадовиця.

Джапарова засудила російську "політику переслідувань та утисків кримських татар на території тимчасово окупованого півострова" та закликала міжнародну спільноту продовжити тиск на РФ з метою припиннення масових затримань в Криму та звільнення нею усіх незаконно утримуваних громадян України.

Громадське об’єднання «Кримська солідарність» опублікувало список затриманих, повідомляє "Радіо Свобода":

Каралієв Сейт-Осман;

Меметов Ділявер;

Алієв Ульвій;

Умеров Аметхан;

Сейдалієв Мустафа;

Сейтумеров Абдулмеджит;

Якубов Ельдар;

Німетулаєв Ремзі;

Мустафаєв Сейдамет;

Сеталієв Наріман;

Аметов Расим;

Ібраїмов Куламет;

Зейнетдінова Зера;

Бекірова Суваде;

Сейтумерова Пакізе;

Неметуллаєва Зарема;

Ібраїмова Зуляра;

Якубова Сафіє;

Люманова Ліля.

Активісти зазначили, що до затриманих, яких доправили до райвідділу поліції Центрального району Сімферополя, відмовилися допустити адвоката Назіма Шейхмамбетова.

Повідомляється, що юрист уже звернувся зі скаргою до підконтрольної Кремлю прокуратури Криму.

Як повідомив Шейхмамбетов, серед затриманих є інсулінозалежна жінка, вагітна та неповнолітня.

Російські правоохоронці та підконтрольна Кремлю влада Криму ситуацію не коментують.

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