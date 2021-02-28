Губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо звинувачують в сексуальних домаганнях. Історії розповіли дві колишні помічниці

Губернатора штату Нью-Йорк демократа Ендрю Куомо звинуватили в сексуальних домаганнях дві його колишні помічниці.

Спочатку про це розповіла журналістам колишня чиновниця Ліндсі Бойлен. За її словами, губернатор декілька разів демонстрував неприйнятну поведінку в період з 2016 по 2018 рік. Бойлен стверджує, що Ендрю Куомо робив неднозначні коментарі в її сторону, міг запропонувати зіграти в покер на роздягання, несподівано поцілувати її в губи, або торкнутись нижньої частини її спини чи ніг.

Через декілька днів після опублікованої історії Ліндсі Бойлен зі звинуваченнями виступила друга колишня помічниця Куомо - 25-річна Шарлот Беннетт. Вона розповіла в інтерв’ю New York Times, що губернатор демонстрував до неї неприхований сексуальний інтерес минулої весни та літа.

Серед іншого жінка розповідає про один випадок у червні, коли за її словами, Ендрю Куомо задавав їй питання про особисте сексуальне життя, і питав, чи вона перебуває в моногамних стосунках, і чи коли-небудь мала секс із старшим чоловіком. Також, стверджує жінка, губернатор сказав, що “сам він відкритий до стосунків з жінками, яким близько 20”.

Як Шарлот Беннетт, так і Ліндсі Бойлен стверджують, що вони розповідали ці історії своєму близькому оточенню, але не наважувались надавати їм розголосу до сьогодні.

Сам Ендрю Куомо всі звинувачення відкидає. В коментарі The New York Times він підтвердив, що задав Шарлот Беннет особисті питання, але на його думку, він діяв по-менторськи. “Я ніколи не загравав з міс Беннет, як і ніколи не мав намірів діяти у будь-який неприйнятний спосіб”, - сказав Куомо. Водночас губернатор заперечив історію, яку розповіла Ліндсі Бойлен.

Губернатор попросив про незалежне розслідування, пообіцяв повну співпрацю з розслідуванням й закликав мешканців Нью-Йорка не спішити із висновками.

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