Адвокат “Схем” закликав "Укрексімбанк" сприяти з’ясуванню реальних обставин інциденту

Анатолій Попов, адвокат програми “Схеми”, на журналістів якої напали під час запису інтерв’ю з головою “Укрексімбанку”, висловив сподівання на швидке просування справи. Про це він сказав у коментарі “Голосу Америки”.

За словами адвоката, наразі основне завдання потерпілої сторони - сприяти збору доказів, а також домогтись проведення ескпертиз та дочекатись вручення підозри. Адвокат переконаний, що оперативність просування справи залежатиме від дій поліції.

“Тут обіцяють зробити все швидко. Є заяви Дениса Монастирського, міністра внутрішніх справ, який каже, що довго не може бути розслідування. Є заяви генпрокурорки Венедіктової ... Як воно буде насправді? Досвід показує, що зараз може поговорили, а потім простий експерт буде казати “у мене черга, чекайте”. Це можливо”, - заявив адвокат.

Державний банк не може ставити захист свого керівника - теперішнього, колишнього - перед тим, як все-таки з’ясувати реальні обставини цієї справи, довести винуватість, а можливо, невинуватість певної особи.

Анатолій Попов додав, що сподівається, що державний “Укрексімбанк” співпрацюватиме зі слідством.

“Державний банк не може ставити захист свого керівника - теперішнього, колишнього - перед тим, як все-таки з’ясувати реальні обставини цієї справи, довести винуватість, а можливо, невинуватість певної особи”, - сказав адвокат.

Раніше голова МВС України Денис Монастирський заявив, що поліція вже долучила до матеріалів розслідування відео з кабінету голови правління "Укрексімбанку", на якому зафіксовані протиправні дії щодо журналістів “Радіо Свободи”.

“Впевнений, що розслідування не забере багато часу і незабаром буде пред’явлено погоджені прокуратурою підозри. Від себе додам, що така поведінка щодо співробітників ЗМІ неприпустима у демократичному суспільстві й отримає належну правову оцінку правоохоронців і суду", - заявив Монастирський.

Сам голова правління “Укрексімбанку” Євген Мецгер, за вказівкою якого в журналістів “Радіо свобода” вилучили апаратуру, написав заяву про відсторонення від своїх повноважень.

"Події, що сталися у моєму робочому кабінеті 4 жовтня 2021 року … з мого боку є неприпустимими та стали шоком не тільки для громадськості та журналістської спільноти, але й для мене. Я за природою врівноважена людина і ніколи не думав, що миттєвий емоційний спалах може перерости в лавину імпульсивних та непоправних дій і рішень. Стрес і навантаження цьому не виправдання”, - написав Мецгер на своїй сторінці у Facebook.

Раніше базований у Нью-Йорку «Комітет захисту журналістів» закликав українську владу провести ретельне розслідування нападу на журналістів «Схем».

«Ставити чиновникам державних банків незручні запитання – це те, що журналісти роблять для суспільного блага, і напад на них із метою заволодіння їхньою апаратурою – абсолютно неприйнятний», – сказала Гульноза Саїд, координаторка програми CPJ у Європі та Центральній Азії.

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