Сполучені Штати допомагають Україні зміцнити кібербезпеку

Перед глядачами – макет «розумного будинку». Тут усіма приладами управляє комп’ютер. Стежить за сигналізацією на вікнах, запускає пилосос, щоб прибирав у кімнаті, регулює полив квітів на підвіконні.

А поряд зібралася сотня молодих комп’ютерних геніїв і розмірковують – як той «розумний дім» хакнути.“Головне завдання студентів – зламати цей макет «розумного будинку». Виключно з навчальною метою!”, – каже ведучий.

Здається, в когось уже вийшло: зупиняється пилосос, відкриваються вікна, миготить зображення на екрані телевізора.

Це хакатон з кібербезпеки. Учасники – переважно студенти, що приїхали позмагатися з усієї України. Тут вони виступають у ролі “білих” хакерів – знаходять “дірки” в інформаційних системах, щоб вчасно їх залатати й аби справжні зловмисники – “чорні” хакери – не наробили шкоди.

Після кібератак останніх років в Україні усвідомили реальність загрози. І для банків, і для бізнесу, і навіть для національної безпеки. Тим часом фахівців бракує.

“Дефіцит страшенний”, - каже модератор форуму, експерт з кібербезпеки Ігор Мальченюк.

Як він додає, ідеться про дефіцит спеціалістів як в Україні, так і у світі загалом. За різними оцінками, від двох до трьох з половиною мільйонів вакантних позицій з кібербезпеки залишаються не закритими, тому що немає спеціалістів.

“Їх треба готувати, вчити, заохочувати молодих людей, аби вибирали саме цей напрямок”, – каже Мальченюк.

Професія дуже перспективна, переконаний керівник програми з кібербезпеки CRDF Global Михайло Чайкін.

Як він каже, “Мета нашого сьогоднішнього заходу – показати студентам, що в кібербезпеці можна заробляти чесно. І що це чудовий соціальний ліфт”.

Це нічого, якщо комусь бракує досвіду. Великі компанії готові запропонувати роботу навіть тим, хто ще вчиться, студентам. Тут же, на конференції, влаштували ярмарок вакансій. Той, хто зуміє на хакатоні правильно виконати завдання від працедавця, уже в кінці дня зможе стати співробітником відомої міжнародної компанії.

Підтримують цю програму американці – як уряд, так і неурядові організації. Зокрема, й CRDF Global, яка працює в Україні з 1995 року. США вважають кібербезпеку одним із національних пріоритетів. І Україні допомагають зміцнити відпорність до кібератак.

“Сьогодні ми прагнемо посіяти серед молоді зерна культури кібербезпеки, аби в майбутньому вони вдосконалили свої навички та вміння й стали лідерами в цій галузі в Україні”, - сказав “Голосу Америки” президент CRDF Global Майкл Дігнем.

Як відомо, на програми з підтримки кібербезпеки в Україні (зокрема, й на підготовку фахівців) Сполучені Штати надали близько 10 млн доларів.

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