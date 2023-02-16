Цинічний терор Росії має бути припинений, причетні до ракетних атак - покарані, - реакція ЄС на нові ракетні обстріли України

Європейська комісія відмовилася від планів накласти санкції на ядерний сектор Росії, зокрема включити "Росатом" до наступного пакету санкцій. Про це виданню Politico повідомили троє дипломатів, посилаючись на проект санкцій, що може включати додаткові експортні обмеження на 11 мільярдів євро.

Раніше Брюссель заявляв, що спробує розробити санкції проти цивільного ядерного сектору Росії.

"Угорщина не допускає цього, оскільки їх атомна станція належить "Росатому", і вони кажуть, що вона виробляє 50% енергопостачання країни. Але санкції проти окремих осіб (окрім генерального директора) не повинні впливати на енергетичну безпеку, - сказав виданню європейський посадовець. - І ЄС повинен відповісти на запит Зеленського про санкції проти "Росатому".

Париж також міг висловити обережність з цього питання, адже представник мінекономіки Франції заявив журналістам днями, що "багато атомних електростанцій використовують паливо з російської енергії". 70% електроенергії у Франції виробляють АЕС.

Нещодавно напередодні зустрічі лідерів ЄС президент України Володимир Зеленський закликав блок принаймні ввести санкції проти російської атомної енергетичної компанії "Росатом", нагадавши, що "російські ядерні терористи захопили 6 ядерних енергоблоків ЗАЕС", працівників і керівництво станції: "Вони не відпускають цих спеціалістів, вони примушують їх змінювати громадянство".

Нагадаємо, очікується, що ЄС погодить нові санкції до роковин вторгнення Росії в Україну 24 лютого, але конкретні пропозиції ще мають отримати одностайну підтримку всіх країн блоку.

"Ми послаблюємо здатність Росії підтримувати свою військову машину. Ми затвердили дев'ять пакетів санкцій, російська економіка скорочується, - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. - Нам потрібно продовжувати тиск".