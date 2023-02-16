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Цинічний терор Росії має бути припинений, причетні до ракетних атак - покарані, - реакція ЄС на нові ракетні обстріли України
"Нічні невибіркові ракетні та безпілотні атаки з боку Росії є продовженням систематичного та цинічного терору проти України і її народу". Таку заяву оприлюднив речник верховного представника ЄС Петер Стано.
Йдеться про черговий ракетний удар по критичній інфраструктурі України: як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, у ніч на 16 лютого Росія випустила по Україні 36 ракет. ППО знищила 16 із них.
“Ці дії є воєнними злочинами, це неприйнятно і повинно бути припинено. Причетні до цих злочинів будуть притягнуті до відповідальності”, - написав Стано у Twitter.
Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, 16 лютого Росія запустила 36 ракет: 12 крилатих ракет повітряного базування Х-101/555, 8 крилатих ракет морського базування “Калібр”, 12 крилатих протикорабельних ракет повітряного базування Х-22, 3 керовані авіаційні ракети Х-59/31, 1 протикорабельна ракета “Онікс”.
Очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що внаслідок нічної атаки є влучання на півночі і заході України, у Дніпропетровській і Кіровоградській областях.
"Росіяни дещо змінили тактику, - каже Єрмак. - Вони проводять активну розвідку, застосовують фальш-цілі".
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- Голос Америки
ЄС відмовився накласти санкції на "Росатом" через залежність від російської атомної енергетики - Politico
Європейська комісія відмовилася від планів накласти санкції на ядерний сектор Росії, зокрема включити "Росатом" до наступного пакету санкцій. Про це виданню Politico повідомили троє дипломатів, посилаючись на проект санкцій, що може включати додаткові експортні обмеження на 11 мільярдів євро.
Раніше Брюссель заявляв, що спробує розробити санкції проти цивільного ядерного сектору Росії.
"Угорщина не допускає цього, оскільки їх атомна станція належить "Росатому", і вони кажуть, що вона виробляє 50% енергопостачання країни. Але санкції проти окремих осіб (окрім генерального директора) не повинні впливати на енергетичну безпеку, - сказав виданню європейський посадовець. - І ЄС повинен відповісти на запит Зеленського про санкції проти "Росатому".
Париж також міг висловити обережність з цього питання, адже представник мінекономіки Франції заявив журналістам днями, що "багато атомних електростанцій використовують паливо з російської енергії". 70% електроенергії у Франції виробляють АЕС.
Нещодавно напередодні зустрічі лідерів ЄС президент України Володимир Зеленський закликав блок принаймні ввести санкції проти російської атомної енергетичної компанії "Росатом", нагадавши, що "російські ядерні терористи захопили 6 ядерних енергоблоків ЗАЕС", працівників і керівництво станції: "Вони не відпускають цих спеціалістів, вони примушують їх змінювати громадянство".
Нагадаємо, очікується, що ЄС погодить нові санкції до роковин вторгнення Росії в Україну 24 лютого, але конкретні пропозиції ще мають отримати одностайну підтримку всіх країн блоку.
"Ми послаблюємо здатність Росії підтримувати свою військову машину. Ми затвердили дев'ять пакетів санкцій, російська економіка скорочується, - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. - Нам потрібно продовжувати тиск".
- Голос Америки
У Google проаналізували п'ять етапів кібероперацій Росії проти України
Москва використала весь спектр інформаційних та кібероперацій, щоб підірвати українську владу, зламати міжнародну підтримку України та посилювати підтримку Росії у війні всередині країни. Про це йдеться у звіті Google "Туман війни".
У звіті мовиться, що від початку повномасштабної війни Росії компанія надала Україні широку технологічну підтримку для роботи уряду, бізнесів, біженців, розробила систему сповіщень про повітряну тривогу, а також призупинила монетизацію та обмежила охоплення російських державних ЗМІ.
Окрім того, Google повідомляє, що бореться із кіберзагрозами. "Зловмисники, яких підтримує російський уряд, активізували кібероперації, починаючи з 2021 року під час підготовки до вторгнення. У 2022 році Росія збільшила таргетинг на користувачів в Україні на 250% порівняно з 2020 роком. Таргетинг на користувачів у країнах НАТО за той самий період зріс понад 300%", - зазначають експерти компанії й наводять п'ять фаз російських кібероперацій, що мали цілями уряд, медіа та інфраструктуру України.
Торік компанія завадила майже двом тисячам російських інформаційних операцій в продуктах Google. Там вважають, що "Росія продовжуватиме нарощувати темпи та масштаб інформаційних операцій, [...] особливо з наближенням до таких ключових етапів, як міжнародне фінансування, військова допомога, внутрішні референдуми тощо. Менш зрозумілим є те, чи ця діяльність досягне бажаного ефекту, чи просто з часом посилить протидію російській агресії".
Раніше Голос Америки повідомляв, що росіяни не можуть досягти успіху в кібератаках на Україну через посилений захист українського кіберпростору, зокрема завдяки допомозі США та Євросоюзу. Експерти звертають увагу, що за останній рік російські війська здійснили численні напади на Україну, намагаючись порушити критичну інфраструктуру країни, але в кіберпросторі "не виправдали очікувань".
Влітку директор британської розвідувальної служби GCHQ (Центр урядового зв'язку), що спеціалізується на електронному зборі й аналізі інформації, оприлюднив свої оцінки майже шести місяців повномасштабної російської війни проти України, в яких стверджує, що досі Москва зазнала невдачі на кібернетичному та інформаційному фронті.
- Голос Америки
Україну випробовують і тестують, та вона щоразу на висоті - Камала Гарріс
Віце-президентка США Камала Гарріс, перебуваючи у Німеччині напередодні Мюнхенської безпекової конференції, проводить обговорення щодо подальшої відповіді світу на російське вторгнення в Україну.
“Україну випробовують і тестують, та вона щоразу на висоті” - написала Камала Гарріс у Twitter сьогодні.
Як повідомляв Голос Америки, віце-президентка США Камала Гарріс, державний секретар США Ентоні Блінкен, а також група сенаторів і конгресменів від обох провідних партій Сполучених Штатів цього тижня візьмуть участь у Мюнхенській безпековій конференції.
“Американський народ надихається цією неймовірною стійкістю. І ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно”, - запевнила Камала Гарріс.
Раніше міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін під час спільної прес-конференції із міністром оборони Естонії Ханно Певкуром у Таллінні заявив, що США та союзні країни роблять все можливе, щоб пришвидшити передачу Україні нової зброї на тлі очікувань нового наступу Росії навесні.
"Поки українці так сміливо борються за свій суверенітет, вони нагадують нам, що ми ніколи не повинні сприймати свободу як належне... Ми бачимо, наскільки українці сміливі, наскільки вони вмотивовані, що вони ніколи не віддадуть свою державу", - сказав Певкур.
- Голос Америки
Мирослава Гонгадзе отримає премію за етику в журналістиці Inamori Ethics Prize 2023
Керівниця мовлення «Голосу Америки» у Східній Європі Мирослава Гонгадзе отримає премію Inamori Ethics Prize 2023 від Міжнародного центру етики та досконалості Inamori при Західному університеті Кейса, центр оголосив у cереду, 15 лютого.
Премія Inamori Ethics Prize приватного університету, що розташований у Клівленді, штат Огайо, спрямована на «відзначення видатних міжнародних етичних лідерів, чиї дії та вплив значно покращили стан людства».
«Для мене велика честь отримати цю нагороду, — сказала Гонгадзе. –Я так багато бачила у своїй журналістській кар’єрі, але мені завжди дуже приємно знати, що моя рідна Україна має доступ до надійних новин та інформації через «Голос Америки», медіа-організацію, яка щоденно демонструє важливість вільної преси».
Юристка за освітою, а нині досвідчений мовник і журналіст, лауреатка багатьох нагород, Мирослава Гонгадзе почала працювати в українській службі «Голосу Америки» у 2004 році, а згодом стала керівником служби у 2015–2022 роках, перш ніж обійняти нинішню посаду керівника мовлення у Східній Європі. У 2019 році вона була стипендіатом Фонду Німана в Гарвардському університеті, де вивчала дезінформацію, а до цього була стипендіатом з питань демократії Рейгана-Фасселла в Університеті Джорджа Вашингтона.
Упродовж своєї кар'єри вона регулярно брала інтерв’ю у вищих урядовців США та України, а також вона була модератором перших в Україні національних телевізійних дебатів виборчої кампанії після Майдану в 2014 році. Статті Гонгадзе були опубліковані в The Wall Street Journal, The Washington Post, Journal of Democracy та численних українських виданнях.
«Вітаю Мирославу з присудженням премії Inamori Ethics Prize, - сказала виконувачка обов’язків директора «Голосу Америки» Йоланда Лопес. – Мені дуже приємно бачити визнання її багаторічної роботи, яка дає нашій аудиторії в Україні безперешкодний доступ до новин та інформації».
Вручення премії Гонгадзе відбудеться на офіційній церемонії у Міжнародному центрі Inamori восени, де вона виступить з публічною лекцією та візьме участь в науковій конференції та панельній дискусії 21 і 22 вересня.
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