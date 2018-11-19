Неприступний паркан від Трампа та півтора мільярда на освіту від Блумберга - новини США одним рядком

- Мільярдер, колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг розповів на сторінках The New York Times, чому вже пожертвував 1,5 мільярда доларів на вищу освіту і планує жертвувати ще: "Відмова студентам у вступі через те, що у них немає грошей, підриває принцип рівності можливостей і усталює бідність, яка триває з одного покоління в інше".

"Я даю університету Джонса Гопкінса 1,8 мільярда доларів на фінансову допомогу вступникам (фінансова допомога університету зменшує вартність навчання, яку має сплатити студент - прим. ГА), щоб двері цього університету більше не закривались перед тими, хто не має коштів. Я хочу дати можливості, які я сам мав, поколінням талановитих студентів, незалежно від їх фінасового статусу", - твітує бізнесмен-благодійник.

- Експериментальний препарат у США дозволив дорослим та дітям, які мають алергію, споживати незначну кількість арахісового масла без серйозної реакції організму, повідомляє видання The Hill.

- Розстановка сил у законодавчих органах США на поточний момент. Палата представників: демократи мають 232 крісла, республіканці - 200. У Сенаті Республіканська партія має більшість - 52 сенатори, супроти 47 у Демократичної партії. Про це повідомляє канал CNN.

- Міжнародний день туалетної кімнати сьогодні!

"Ми зазвичай не думаємо про туалети, якщо про питання закордонної політики, але це так. Близько мільярда осіб у світі не мають доступу до туалетів - а ще більше не мають доступу до безпечних туалетів. Це серйозний виклик перед громадським здоров'ям? і його вирішення має бути пріоритетом у міжнародному розвитку # WorldToiletDay", - твітує сьогодні Ричард Гаас, президент аналітичного центру Council on Foreign Relations.

- Демократична партія США намагається через суд опротестувати рішення президента США про призначення виконуючим обов'язки міністра юстиції США Меттью Вітакера. Вітакер у минулому критикував слідство з приводу втручання Росії у вибори у США та навіть розглядався на роль члена юридичної команди президента. Після заступу на посаду він виконує функції контролю за слідством щодо російського втручання. Демократів це не влаштовує, повідомляє The Hill.

- "За мого президентства через паркан лазити не будуть", - президент США у Twitter виклав фото укріпленої колючим дротом огорожі на кордоні США із Мексикою - там, де ця огорожа підходить до океану.

- Виявляється сьогодні Міжнародний день чоловіків, який відзначається з 1992-го року. Мета: привернути увагу до здоров'я чоловіків, покращити відносини між статями та рівність, привернути уваги до здобутків чоловіків та хлопчиків.

Дивіться також: Віце-президент США Пенс оголосив про нову ініціативу «Партнерство розумних міст США–АСЕАН»