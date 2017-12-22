США дали оцінку позиції України щодо Єрусалима

"Ми високо цінуємо позицію цих країн за те, що вони не піддались на безвідповідальний шлях ООН", - заявила посол США в ООН Ніккі Гейлі після того, як Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію, в якій критикується рішення Трампа перенести посольство США до Єрусалима.

Серед перелічених країн Ніккі Гейлі згадала і Україну, яка не голосувала за резолюцію ООН.

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Виступаючи в ООН після голосування посол США в ООН Ніккі Гейлі відзначила, що резолюція Генеральної Асамблеї, може мати фінансові наслідки для ООН.

Вона назвала резолюцію такою, що не поважає США. "Коли одну країну виокремлюють для нападок в цій організації, це означає неповагу до країни. Більше того, країну просять платити за честь отримати цю неповагу", - наголосила вона.

"Ми пам’ятатимемо це, коли знову до нас будуть звертатись, щоб ми надавали найбільший внесок до ООН. Ми будемо пам’ятати про це, коли багато країн будуть закликати нас, як вони це часто роблять, платити ще більше та використовувати наш вплив на їх користь", - заявила Гейлі.

Така позиція США зіткнулась з потужною критикою всередині країни. Так, колишній директор ЦРУ Джон Бреннан назвав позицію адміністрації президента "обурливою".

"Погроза адміністрації Трампа вжити заходів проти тих країн, які користуються своїм суверенним правом в ООН виступати проти позиції США з питання Єрусалима, є більш ніж обурливою". - наголосив Бреннан у Twitter, назвавши таку поведінку "нарцисичною" та "мстивою".

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