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Світ не усвідомлює небезпеки від "терористів" на ядерному об'єкті – секретар РНБО Данілов
Світ не усвідомлює всіх наслідків ядерної аварії, яку можуть спричинити російські війська, що захопили Запорізьку атомну електростанцію, відтак недостатньо реагує на дії Росії, про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.
Український урядовець вважає, що Україна через свій досвід атомної катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції, гостріше реагує на небезпеку, яку несуть для станції російські війська, сказав Данілов в ексклюзивному інтерв'ю "Голосу Америки" у вівторок, 6 вересня.
«У нашій країні був, на превеликий жаль, трагічний досвід квітня 1986 року. Сьогодні Російська Федерація в особі терористичних угруповань, які вдерлися на нашу територію, хочуть це повторити ще раз. Це дуже небезпечна річ», – сказав Данілов.
За словами Данілова, реакція світу на дії Росії є недостатньою, бо у світі погано усвідомлюють, що катастрофа на атомному об'єкті матиме глобальні наслідки.
«Це є найбільша в Європі атомна електростанція. Ми не можемо навіть уявити собі кількість жертв, яку можуть принести ці терористи, і не тільки на території нашої країни. Якщо ця хмара буде рухатися в той чи інший бік, а все залежить тільки від вітру, то не застраховані ані Європа, ані Туреччина. Але світ вважає, що нічого страшного не відбувається, і як на мою думку, доволі мляво реагує на ці речі», – каже Данілов.
За словами українського урядовця, Організація Об’єднаних Націй має ухвалити рішення, за яким Росія повинна покинути український ядерний об’єкт.
«Але Росія має право вето. Тобто терористи мають право вето на будь-яке рішення. Ми не знаємо, як вони будуть реагувати. Бо вони не цінують життя людей», – каже Данілов.
У розмові з «Голосом Америки» Данілов прокоментував нещодавній візит на ЗАЕС інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), який, на його думку, відбувся занадто пізно.
«Приїхала інспекція МАГАТЕ, яка, як на мене, мала б там бути в той же день, як її захопили терористи, походили-подивилися, не допустили пресу до того дійства, поїхали. Лишилися там її представники, але ми не розуміємо, що там відбувається. Це об’єкт підвищеної небезпеки, який терористи тримають у своїх руках», – наголошує Данілов.
За його словами, Україна як країна, на території якої розташована станція, несе повну відповідальність за роботу АЕС, і не може її передавати іншим країнам чи організаціям.
«Станція має бути під контролем фахівців країни, на якій знаходиться ця станція. Назва цієї країни – Україна. Інші фахівці там бути не можуть, бо це наша відповідальність за цей процес. Але приберіть звідти терористичне угруповання», – розповідає Данілов.
У понеділок, 5-го вересня, український ядерний оператор «Енергоатом» повідомив, що ЗАЕС було офіційно вимкнено з мережі через пожежу, що сталася внаслідок російських обстрілів.
Міністр енергетики України Герман Галущенко закликав створити демілітаризовану зону навколо ЗАЕС.
Група з 13 експертів на чолі із главою МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі відвідали Запорізьку АЕС минулого тижня. За словами Гроссі, шестеро експертів залишилися на станції. З цих шести двоє осіб продовжать перебувати на станції до припинення бойових дій, що, за словами Гроссі, матиме величезне значення.
6 вересня група експертів МАГАТЕ оприлюднили звіт за підсумками їхнього візиту на Запорізьку АЕС. Серед іншого, вони вважають за необхідне створити навколо ЗАЕС безпечну зону.
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Мобільні шпиталі, евакуаційні авто, дрони: як волонтери United Help Ukraine допомагають Україні
37 мільйонів доларів для України за останні півроку зібрала благодійна організація United Help Ukraine, що працює у штатах Вірджинія, Мериленд та в американській столиці Вашингтон.
- Радіо Свобода
- Голос Америки
Байден не готовий визнавати Росію державою-спонсором тероризму - ЗМІ
Президент Сполучених Штатів Джо Байден не вважає, що Росію варто зараз визнавати державою-спонсором тероризму за повномасштабне вторгнення в Україну, – про це повідомляє інформаційна агенція Reuters 5 вересня.
На питання журналіста у Білому домі, чи має Вашингтон визнати Росію спонсором тероризму, президент Байден відповів: "Ні".
Деталей, чим змотивована ця відповідь, агенція не наводить.
Раніше у Палаті представників США створили двопартійний законопроект, який закликає Конгрес визнати Росію державою-спонсоркою тероризму через її вторгнення та напад на Україну. Цей документ ще був розглянутий.
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Президент України Володимир Зеленський заявляв, що визнання Росії «державою-терористом» потрібне не як політичний жест, а як дієвий захист вільного світу.
Верховна Рада 14 квітня визнала Росію державою-терористом, а російський політичний режим – неонацистським за "суттю і практикою".
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Ліз Трасс офіційно призначена новою прем'єр-міністеркою Великобританії
Королева Великобританії Єлизавета Друга призначила Ліз Трасс прем'єр-міністеркою країни.
Трас - четверта прем'єрка від консерваторів за останні шість років. Вона замінить на цій посаді Бориса Джонсона, який був змушений піти у відставку після трьох років перебування при владі.
"Королева прийняла сьогодні на аудієнції високоповажну Елізабет Трасс, члена парламенту, і попросила її сформувати нову адміністрацію, – йдеться у заяві Букінгемського палацу. – Пані Трасс прийняла пропозицію її Величності та поцілувала її руку після призначення прем'єр-міністром та першим лордом казначейства".
Одним із найбільших викликів перед Трас на посаді глави уряду - розв'язати проблеми, пов'язані з наслідками рецесії у Великій Британії та рахунками за електроенергію, які зростають.
Попередній прем'єр-міністр Борис Джонсон закликав країну об'єднатися навколо нової лідерки.
"Ось і все, хлопці, – сказав Джонсон, виступаючи на Даунінг-стріт. – Я кажу своїм колегам-консерваторам: настав час відкинути убік політику. Настав час усім нам стати на бік Ліз Трасс, її команди та її програми».
У своїй прощальній промові Джонсон згадав свої успіхи на посаді, включаючи програму вакцинації під час пандемії коронавірусу та підтримку України у її протистоянні Росії. Brexit Джонсон назвав одним зі своїх головних досягнень.
Як повідомляв "Голос Америки", в останній день перебування на посаді Борис Джонсон поговорив по телефону із президентом України Зеленським і запевнив, що Британія продовжуватиме підтримувати Україну.
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Як Україні в умовах затяжної війни уникнути високої інфляції: інтерв’ю з професором Каліфорнійського університету. Відео
На сьомий місяць війни перед Україною нависла загроза високої інфляції. Про це застерігають американські та європейські економісти в дослідженні "Макроекономіка в умовах війни в Україні", опублікованому лондонським Центром економічних стратегічних досліджень.
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