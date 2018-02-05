Біткоїн – мейнстрім, чи мильна булька? Давайте розберемось.

З початку року криптолихоманка знову в центрі розмов фінансистів і тих, хто лише спостерігає за ринком. Особливо в Україні, яку західні ЗМІ назвали прихованим лідером криптореволюції.

Українці активно торгують криптовалютами і тримають в них свої заощадження. Лише минулого року чиновники задекларували мільйони доларів статків в криптовалютах.

Якщо курс біткоїна впаде, це боляче вдарить по Україні, де за даними Сіті банку, ринок біткоїна сягає 2,5% ВВП.

Давайте розберемося, чи мають криптовалюти шанс стати мейнстрімом офіційних біржових торгів, або ми маємо справу з черговою мильною бульбашкою, здатною поховати амбітні плани своїх фанатів і збагатити лише тих, хто першим інвестував і встиг швидко позбутись цього активу.

В основі криптовалют – справді революційна технологія – блокчейн - це запис операцій, що складається з закодованих блоків по типу ДНК. Система - децентралізована, тобто поєднує комп’ютери учасників у єдиний суперкомп’ютер. Блокчейн практично нереально зламати чи змінити. Застосування цієї технології не обмежується криптовалютами і має велике майбутнє.

А от на питання якою є справедлива ціна на криптовалюти – відповідь не очевидна. На відміну від цінних паперів, вони не підкріплені певним фінансовим потоком і на відміну від традиційних валют – за ними не стоїть держава-монополіст.

На тепер криптовалюти - це в основному спосіб заощадження, подібно до золота.

Для того, щоб криптовалюті стати ще й засобом платежу потрібна нова технологічна революція, адже учасники ринку скаржаться, що зараз проведення операцій вимагає великої кількості енергії і сплати значної комісії.

Все ж, це не зупиняє експериментів з платежами. Зараз в Україні за криптовалюту можна і заправитись і навіть купити Instagram знаменитої Київської перепічки.

Однак, майбутнє криптовалют не таке й радісне. Головна криптовалюта Біткоїн останнім часом втратила біля половини своєї вартості, знизившись зі свого пікового значення в грудні в 19 тисяч доларів США за біткоїн до менш ніж 10 тисяч доларів на кінець січня.

Падіння курсу пов’язують з посиленням регулювання ринку. Держави схопились за голову намагаючись очистити ринок від криміналітету. Слабке регулювання ринку і відносна анонімність привабили міжнародну злочинність. А такі держави як Росія намагаються використати ринок, щоб обійти міжнародні санкції.

Вже в травні Велика 20-ка планує розглянути питання регулювання ринку криптовалют. Південна Корея та Китай, колись центри криптолихоманки, оголосили про обмеження біржової торгівлі, Франція та Німеччина планують напрацювати спільну модель регулювання криптовалют і оголосити її вже в травні.

Міністерство фінансів США та податкова США оголосили про розробку методів протидії відмиванню коштів через криптовалюти.

І перед криптовалютами зараз є вибір – або запропонувати модель, що обмежить можливості використання технологій для злочинності, або полишити спроби стати мейнстрімом біржових торгів.

Оксана Бедратенко - економіст, журналіст "Голосу Америки".

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