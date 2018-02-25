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Діаспора

Портрет Кличка у Вашингтоні допоміг зібрати тисячі доларів для ветеранів АТО та дітей

Понад 5 тисяч доларів зібрали активісти недержавної організації United Help Ukraine під час благодійного концерту, присвяченого пам’яті Небесної сотні, що пройшов минулої п’ятниці (23 лютого) у приміщенні Посольства України в США у Вашингтоні.

Більша частина пожертв, зібраних шляхом продажу квитків на концерт та благодійного аукціону, підуть на медичну допомогу пораненим воїнам, що проходять лікування в Ірпінському військовому шпиталі. Частина коштів, у співпраці з організацією «Не будь байдужім», будуть спрямовані на купівлю та доставку книг дітям, які проживають у так званій «сірій зоні» на Сході України. ​

Благодійний концерт присвячений пам’яті Небесної сотні у Посольстві України в США у Вашингтоні.
Благодійний концерт присвячений пам’яті Небесної сотні у Посольстві України в США у Вашингтоні.

​Захід відкрив Посол України в США Валерій Чалий хвилиною мовчання. Концерт класичної музики виконали музиканти Соломія Горохівська та Андрій Підківка з ансамблю «Гердан», до яких приєдналися юні музиканти. Бандуристка Ольга Сокальська, яка виконувала традиційну українську музику, також поділилася з присутніми своїми спогадами участі в подіях на Майдані 2013-2014-го років.

Благодійний концерт присвячений пам’яті Небесної сотні у Посольстві України в США у Вашингтоні.
Благодійний концерт присвячений пам’яті Небесної сотні у Посольстві України в США у Вашингтоні.

Гості розкупили майже усі речі, виставлені на аукціон, серед яких боксерські рукавички, підписані українськими боксерами Олександром Гвоздиком, Олександром Усиком та Василем Ломаченко, портрет мера Києва Віталія Кличка з автографом та погашена марка до 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між США та Україною.

Благодійний концерт присвячений пам’яті Небесної сотні у Посольстві України в США у Вашингтоні.
Благодійний концерт присвячений пам’яті Небесної сотні у Посольстві України в США у Вашингтоні.

Дивіться також: Четверта річниця: Героїв Небесної Сотні згадують у Вашингтоні. Відео

Четверта річниця: Героїв Небесної Сотні згадують у Вашингтоні. Відео
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Четверта річниця: Героїв Небесної Сотні згадують у Вашингтоні. Відео

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    Тетяна Ворожко

    Ведуча програми «Студія Вашингтон», журналіст та редактор. Фокусується на висвітленні українських питань у Конгресі, прямих включеннях із місця подій, американській політиці. Працювала репортером газети «Киевские Ведомости» та програми «Погляд у світ» (УТ-1), сценаристом та журналістом культового шоу «Без Табу з Миколою Вереснем» (1+1). Дописувала до десятка газет і журналів. Співпрацювала з CNN та BBC. Після навчання у США обійняла посаду радника Координатора проектів ОБСЄ в Україні з питань мас-медіа, де протягом двох років запустила десятки проектів, спрямованих на розвиток вільних ЗМІ та зменшення напруги між регіонами країни. Автор двох книг та документального фільму (канал СТБ). Здобула диплом магістра історії КНУ імені Тараса Шевченка та магістра журналістики Університету штату Огайо (Атенс). Мама сина.

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