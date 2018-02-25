Портрет Кличка у Вашингтоні допоміг зібрати тисячі доларів для ветеранів АТО та дітей

Понад 5 тисяч доларів зібрали активісти недержавної організації United Help Ukraine під час благодійного концерту, присвяченого пам’яті Небесної сотні, що пройшов минулої п’ятниці (23 лютого) у приміщенні Посольства України в США у Вашингтоні.

Більша частина пожертв, зібраних шляхом продажу квитків на концерт та благодійного аукціону, підуть на медичну допомогу пораненим воїнам, що проходять лікування в Ірпінському військовому шпиталі. Частина коштів, у співпраці з організацією «Не будь байдужім», будуть спрямовані на купівлю та доставку книг дітям, які проживають у так званій «сірій зоні» на Сході України. ​

​Захід відкрив Посол України в США Валерій Чалий хвилиною мовчання. Концерт класичної музики виконали музиканти Соломія Горохівська та Андрій Підківка з ансамблю «Гердан», до яких приєдналися юні музиканти. Бандуристка Ольга Сокальська, яка виконувала традиційну українську музику, також поділилася з присутніми своїми спогадами участі в подіях на Майдані 2013-2014-го років.

Гості розкупили майже усі речі, виставлені на аукціон, серед яких боксерські рукавички, підписані українськими боксерами Олександром Гвоздиком, Олександром Усиком та Василем Ломаченко, портрет мера Києва Віталія Кличка з автографом та погашена марка до 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між США та Україною.

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