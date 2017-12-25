"Де межі цинізму?", - Лінкявічус обурився заявою Росії стосовно України

"Агресор скаржиться, що жертва ще опирається". Так відреагував міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус на заяву Росії стосовно озброєння України.

Минулого тижня у відповідь на оголошення рішення адміністрації президента США Трампа про дозвіл на постачання зброї до України, у Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що постачання будь-яких озброєнь Україні "заохочує войовниче крило у Києві", а США "в певному сенсі перетнули межу", оголосивши про намір надати Україні оборонне озброєння.

"Американська зброя здатна призвести до нових жертв в сусідній з нами країні, до чого ми не можемо залишатися байдужими…Вашингтон намагається представити себе "посередником". Ніякий він не посередник, він – пособник в розпалюванні війни", – сказав заступник російського міністра Сергій Рябков, якого цитує прес-служба МЗС Росії.

"Росія стверджує, що рішення про постачання зброї до України заохотить Київ до використання сили. Не можу не дивуватись – де межі цинізму? Агресор скаржиться, що жертва ще опирається", - відреагував Лінкявічус на заяву Росії у Twitter.

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