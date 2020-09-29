Трамп і Байден за кілька годин вперше зустрінуться на передвиборчих дебатах

Президент США Дональд Трамп і його суперник на виборах від демократів, колишій віце-президент Джо Байден 29 вересня проведуть перші передвиборчі дебати – за п’ять тижнів до президентських виборів у США.

Питання податків Трампа

Однією з головних тем 90-хвилинних дебатів можуть стати подробиці сплати Трампом податків. Напередодні видання New York Times, у розпорядженні якого опинилися копії податкових документів президента, повідомило, що у минулі 17 років Дональд Трап або не сплачував зовсім, або платив невелику суму федеральних податків.

За даними New York Times, президент також має великі борги за позиками, які мали б виплатитись під час його другого терміну перебування на посаді, якщо його переоберуть.

Демократи, у зв’язку з цим, висловлюють занепокоєння через національну безпеку країни. Трамп відкидає звинувачення і називає їх «фейковими новинами».

Під час брифінгу у Білому домі президент не уточнив, скільки саме заплатив податків, натомість повторив аргументи, які вже наводив раніше, що він не може розкрити інформацію, оскільки його податкові декларації перевіряються Службою внутрішніх доходів (IRS), податковою службою США. При цьому він обіцяє оприлюднити декларації після завершення аудиту.

Трамп, єдиний президент США за сучасності, який не оприлюднив інформацію про свої податки, і в суді боровся з тими, хто намагався отримати доступ до неї.

Досвід Байдена проти яскравості Трампа?

Директор центру політики Вірджинського університету й один з провідних політологів США Ларрі Сабато переконаний: в кожного з кандидатів є сильні сторони, які вони можуть використати проти опонента.

"Трамп - актор. Він впевнено крокує сценою. Він - зірка. І він домінував у дебатах з Гілларі Клінтон, хоча публіка й присудила перемогу Клінтон в кожних дебатах, переважно, з великим відривом. Але зрештою, вигоду отримав Трамп. Чому? Бо він був тим, хто залишив враження людям і створив враження про Гілларі Клінтон".

На думку Ларрі Сабато, попри багаторічний досвід дебатів, на сцені Байден не є настільки ж яскравим, як Трамп. Але може використати певну тактику.

"Він не залишить такого самого враження. Його найкращий вибір - дати Трампові самому себе зруйнувати. Не в очах свого базового електорату - їх нічого не стримає проголосувати за Трампа. Але серед решти виборців - серед трьох-чотирьох відсотків, які вагаються і не знають, як вони проголосують".

Чи зможуть дебати змінити вподобання виборців?

В історії США є достатньо випадків, коли теледебати суттєво впливали на хід виборів і, зрештою, визначали переможця. Так трапилось у 1960, коли за Білий дім змагались Джон Кеннеді та Річард Ніксон.

Історик Алан Шрьодер згадує: "Ніксон, якого за декілька тижнів до цього виписали з лікарні, втратив вагу, був дуже блідий, він не мав гриму, який йому слід було б нанести. Він пітнів, був занадто худим і просто не виглядав добре перед камерами".

Френк Сесно, колишній кореспондент у Білому домі, додає: "Ті, хто слухали дебати по радіо, вважали, що Ніксон переміг. Для тих, хто дивився їх по телебаченню, переміг Кеннеді".

Теледебати також вплинули на вибори 1976-го, коли Джиммі Картер змагався проти Джеральда Форда.

"Був відомий момент, коли Джеральд Форд балотувався, і коли він спробував припустити, що Польща не була частиною радянської імперії", - каже Сесно.

Тоді 38-мий президент США Джеральд Форд сказав: "Радянського панування над Східною Європою немає і ніколи не буде за адміністрації Форда".

Зрештою, це зіграло проти нього, каже Сабато: "Станом на жовтень, Форд набирав від половини до одного відсотка підтримки в день. Ці дебати зрівняли десятиденні здобутки Форда, і зрештою, коштували йому виборів".

Чим особливі ці вибори?

Втім, Ларрі Сабато вважає, що цього року ситуація інша - і дебати навряд чи зіграють вирішальну роль.

"Що відрізняється цього року - в нас ніколи не було президента, який би викликав такі сильні емоції за і проти. Ви не знайдете американців, які скажуть: “нуууу, мені подобається президент Трамп…” Або: “Мені щось не дуже подобається президент Трамп”. Ні, зараз це або “я люблю Трампа”, або “я ненавиджу Трампа”. І якщо у вас такі сильні емоції, то спостереження за тим, як кандидати 90 хвилин ходять туди-сюди і сперечаються з опонентом, навряд чи змінить вашу думку, бо вона сформовувалась протягом років".

При цьому, політологи зауважують, що не можна відкидати непередбачуваних факторів. Навіть те, чому раніше не надавали великого значення, може похитнути баланс рейтингів в один чи інший бік.

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