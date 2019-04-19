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Україна

Міжнародні спостерігачі: "Бракувало серйозних дебатів"

Міжнародні спостерігачі у Києві про хід перегонів. Відео
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Міжнародні спостерігачі у Києві про хід перегонів. Відео

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Міжнародні спостерігачі у Києві про хід перегонів. Відео

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Чесні конкурентні вибори, але бракувало серйозних дебатів. Про це кажуть міжнародні спостерігачі та дипломати перед другим туром президентських виборів в Україні.

Марі Йованович
Марі Йованович

“Уряд Сполучених Штатів працюватиме з будь-яким президентом, якого обере український народ”. На цьому вкотре наголосила посол США в Україні.

Виступаючи у переддень другого туру перед міжнародними спостерігачами місії ЕNЕМО, Марі Йованович відзначила: ці вибори - найдемократичніші за всю історію країни. А довіра українців до виборчого процесу росте. І це – позитив.

Водночас дипломати висловлюють зауваження: цій кампанії бракувало змістовних дебатів.

Х'ю Мінгареллі
Х'ю Мінгареллі

Як заявив посол ЄС в Україні Х’ю Мінгареллі, “Українські виборці заслуговують на повагу. І тому важливо, щоб перед другим туром відбулася справді глибока і змістовна дискусія між двома кандидатами на президентство. Щоб українці були поінформовані щодо позицій претендентів”.

На важливості дебатів наголошують і в спостережній місії Світового конгресу українців. Спостерігачі з діаспори сумніваються у доцільності проводити дебати на стадіоні.

Богдан Футей
Богдан Футей

Як сказав спостерігач від Українського конгресового комітету Америки Богдан Футей, “Важливо, щоб ці дебати проходили так, щоб було чути, що говорять учасники. Бо на стадіоні люди, які підтримують одного кандидата або іншого, можуть почати кричати, то не будемо чути, що взагалі відбувається. То буде спектакль, а не дебати”.

Василь Лонхина
Василь Лонхина

Як додав інший спостерігач від УККА Василь Лонхина, “Великий стадіон – це для футболу, для всіляких змагань. Це не місце для професійних, інтелігентних, інтелектуальних дебатів. Дебати мають відбуватися в залі, в студії. І щоб люди могли порядно обговорити свої позиції, а не вигукувати гасла. То є футбол, то цілком непрофесійне”.

Спостерігати за другим туром президентських виборів в Україні буде декілька американських місій. У тому числі від Світового конгресу українців, Міжнародного республіканського і Національного демократичного інститутів США.

Стежити за ходом голосування в Україну будуть майже дві з половиною тисячі міжнародних спостерігачів.

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