Контрудари від Джо Байдена і агресивніший Берні Сандерс: прогнози аналітиків на дебати у Детройті

Детройт прийматиме другі дебати демократів, які змагаються за номінацію у президенти США. Кандидатів лишилося 25, але у дебатах братимуть участь 20. Четвірка фаворитів нині виглядає так: колишній віце-президент Джо Байден, сенатори Берні Сандерс, Елізабет Воррен і Камала Гарріс.

Напередодні дебатів колишній віце-президент Джо Байден провів зустрічі із представниками організацій із захисту громадянських прав афро-американців. На минулих дебатах у червні сенаторка від Каліфорнії і його суперниця Камала Гарріс поставила під сумнів позицію Байдена з расових питань.

Арон Келл, який очолює програму з дебатів Мічиганського університету, каже, що цього разу варто очікувати ще більше запальної дискусії. "Це може бути останньою нагодою відзначитися для багатьох із цих 20 кандидатів. І шлях це зробити – змішатися із лідерами перегонів, бути агресивними і атакувати їх", - каже аналітик. Оскільки Джо Байден – лідирує, він стане головною мішенню нападів суперників, прогнозує Келл.

Але, на відміну він перших дебатів у червні, він атакуватиме теж. "Він розуміє, що таких атак варто очікувати, і ви побачите, як він буде завдавати ударів у відповідь – щось на кшталт того, що робив Дональд Трамп під час республіканських дебатів 2015-ого і 2016-ого", - порівнює Арон Келл.

Якраз опозиція чинному президенту може стати однією з провідних тем дебатів демократів. Один із кандидатів, мер міста Саус Бенд Піт Бутеджедж, вкорте озвучив свою позицію, виступаючи перед виборцями. "Вороже налаштовані іноземні противники зрозуміли, що все, що їм потрібно для того, аби зробити Америку слабшою, це допомогти Дональду Трампу стати президентом, і вони це зробили, і вони роблять це знову. Нам треба протистояти цьому, і визнати, що це – загроза національній безпеці, якої ще не було", - такі слова пролунали від Бутеджеджа напередодні.

Але фокусуватися на одному президентові Трампу було б помилково, наголошують оглядачі. Американці хочуть почути погляди кандидатів на теми, які їх хвилюють. "Я вважаю вони мають сфокусуватися на темах на кшталт охорони здоров’я, освітньої політики і створення робочих місць" - такі бажані пріоритети перераховує, зокрема, професор політології Мічиганського університету Майкл Трауготт.

Якраз ці гарячі теми – серед провідних у кампаніях Берні Сандерса, який нині на другому місці, і Елізабет Воррен, яка майже не поступається йому за популярністю. Арон Келл вважає, що Сандер спробує міцніше закріпитися у трійці лідерів. "Ми можемо побачити, як Берні Сандерс почне накаляти температуру, ставати більш агресивним, тому що його рейтинги знижуються", - каже Келл і продовжує: "Я думаю, він справді б хотів посилити контрасти, особливо на тлі Елізабет Ворен, яка наразі затьмарює його".

До президентських виборів лишається ще більше року. А з єдиним кандидатом, який змагатиметься за президенство із Дональдом Трампом демократи остаточно визначаться в середині наступного липня.

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