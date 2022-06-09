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Коридор в Чорному морі, чи додаткова зброя для України. Як розблокувати українські порти, обговорюють експерти в США
Російська блокада українських портів спричинила зриви в постачанні продовольства. Наразі майже 84 комерційні кораблі, деякі з яких завантажені пшеницею та кукурудзою, і приблизно 450 мореплавців заблоковано в українських портах. Про це сказав на прес-конференції в понеділок речник Держдепу США Нед Прайс. Ще 22 мільйони тонн зерна перебувають на елеваторах поблизу портів. Перемовини Росії та Туреччини щодо відновлення експорту українського зерна поки не принесли результатів. Сторони домовились продовжити перемовини і залучити до них Україну та Туреччину. Дипломатичні та військові шляхи розблокування портів, обговорюють експерти на Заході.
Чи може Україна власноруч розблокувати порти?
Україна могла б розблокувати порти військовим чином, але для цього потрібна додаткова зброя, говорить Браян Кларк, аналітик ВМС Гудзонівського інституту США, адже власного флоту у України практично немає, а наданої зброї недостатньо.
Як підтвердили Голосу Америки в Білому домі, США працюють з союзниками над постачанням Україні протикорабельних ракети та вже постачають безпілотні човни.
Однак, наданої зброї недостатньо для розблокування портів, говорить в інтерв'ю Голосу Америки Кларк. Він вказує – протикорабельні ракети «Гарпун» здатні стріляти приблизно на 160 км, як і українські «Нептун», а це лише третина шляху з порту Одеси до Босфорської протоки. Також надані човни - невеликі і на них можна розмістити автомати, але вони не здатні потопити військовий корабель.
Аналітик зазначає – Україна може власноруч усунути блокаду, якщо отримає більш далекобійну зброю, або шляхом поєднання зброї меншої дальності. «Це був би відносно простий шлях для України відновити експорт зерна без загальної перемоги у війні», - додає він.
«Україні потрібні або ракети більш далекої дії, які з узбережжя можуть сягнути за 160 кілометрів, можливо до п’ятиста кілометрів, - говорить Кларк. - Такі роблять в Норвегії і вони сягають за триста кілометрів і їх можна надати Україні. Також Захід може надати безпілотні літаки Reaper або подібні літаки, що можуть атакувати російські кораблі».
Україна може також розбити російску блокаду поєднанням зброї меншої дальності. Потоплення російського крейсера «Москва», вказує Кларк, показало, що російські кораблі можуть бути слабко захищені.
Якщо б Україна отримала обладнання, щоб атакувати російські кораблі та субмарини, навіть якщо ці атаки не є надто успішними, цього було б достатньо, ймовірно, щоб змусити Росію відійти і послабити блокадуБраян Кларк
«Тому безпілотний літак навіть з ракетою близької дії може щонайменше пошкодити або нейтралізувати російський корабель, що забезпечує блокаду. Щодо підводних човнів, можна надати Україні безпілотні літаки як MQ9, які розмістять сонарні буйки, що відслідковуватимуть субмарини, а потім можна туди скидувати бомби. Тому можна надати Україні безпілотники і зброю коротшої дії, щоб вони власноруч усунули блокаду».
Навіть якщо українські атаки не будуть дуже успішними, цього може бути достатньо для деблокади, говорить Кларк. Він наводить приклад початку війни, коли "Україна почала нападати на російські кораблі і це вигнало російський флот з моря".
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В статті для Forbes дописувач видання Крег Гупер висловлює думку, що Україна може використати історичний досвід воєн і вдатись до переоснащення цивільних кораблів, особливо з огляду на те, що в сучасному світі цивільні кораблі значно легше придбати, ніж раніше, а протикорабельні системи і основні протиповітряні системи стали значно більш мобільними.
Є лише три шляхи, щоб розблокувати українське зерно, твітує канадський експерт Тарас Кузіо: зруйнувати декілька кораблів Чорноморського флоту, щоб Росія завершила блокаду; НАТО або ООН надасть вільний коридор, щоб зупинити блокаду та експорт залізницею. Однак, зазначає експерт, такий експорт через Румунію ускладнено після того, як Росія підірвала міст.
Коридор для судноплавства - яким він має бути
Наразі тривають перемовини щодо розблокування українських портів. Міжнародним координатором виступає ООН. В організації сподіваються на досягнення такої домовленості з гуманітарних причин. Про те, на чому базуються такі очікування розповів журналістці Голосу Америки Ірині Соломко представник Албанії в ООН Феріт Годжа.
«Рішення прийде через перемовини, через порозуміння, - вказує Феріт Годжа. - Якщо ми зацікавлені в тому, щоб надавати ці товари тим, хто цього потребує, то обговорень бути не може. Практичне забезпечення цього в ситуації конфлікту неможливе без підтримки обох країн. Я певен, з боку України не буде ускладнень в цьому, але потрібна також підтримка Росії та російського війська, яке є в Чорному морі. Я сподіваюсь, що гуманізм переможе, бо йдеться про виживання мільйонів».
Перемовини з Росією в Туреччині щодо деблокади портів поки не досягнули прогресу, а США та Європа заявляють про неприпустимість скасування санкцій у відповідь на зняття блокади. Попри це, Росія, ймовірно, і надалі вестиме перемовини із розблокування портів, прагнучи здобути важіль впливу у перемовинах із Заходом, прогнозує Кларк.
Росія вважає блокаду своїм найбільшим важелем впливу, найкращим інструментом, щоб впродовж року досягти поступок від України та Заходу і завершити конфлікт на вигідних для Росії умовахБраян Кларк
«Гадаю, найбільш ймовірний сценарій – це Росія послаблює блокаду і отримує певне полегшення санкцій від Заходу, часткове вирішення своїх економічних проблем ... Гадаю, вона планує використати блокаду, щоб поступово знімати санкції США та інших країн і змусити Україну віддати Донбас Росії, або під незалежний контроль. Думаю, Росія вважає блокаду своїм найбільшим важелем впливу, найкращим інструментом, щоб впродовж року досягти поступок від України та Заходу і завершити конфлікт на вигідних для Росії умовах».
Навіть якщо домовленість про коридори буде досягнуто, залишати їх відкритими надто ризиковано, говорять військові аналітики на Заході.
Колишній командувач сил НАТО адмірал США Джеймс Ставрідіс в контексті розблокування українських портів пропонує використати історичний досвід операції 1987-1988 років, коли США надавали військовий супровід нафтотанкерам з Кувейта, щоб захистити їх від нападів Ірану.
В статті для Bloomberg Ставрідіс вказує на різні аспекти здійснення такого супроводу в Чорному морі, наприклад, зміну прапорів комерційних кораблів на прапори країн-учасниць конвою, розмінування, тощо. Щодо можливих нападів з боку Росії, Ставрідіс висловлює переконання, що Росія не буде нападати на кораблі в нейтральних водах, але якщо таке трапиться, вона має отримати рішучу відповідь.
Колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт зауважив, що НАТО має серйозно розглянути можливість ескортувати кораблі до та з Одеси і тоді Росія буде відповідальною, якщо вирішить атакувати коридор. "Забезпечення світу продовольством передбачає ризик", - твітує експерт.
Кларк вказує – ескортування кораблів в Чорному морі або припинення війни загалом – було б більш постійним рішенням, ніж відкриття гуманітарного коридору, яке «може дозволити Росії утримати контроль в регіоні і дасть їй важіль впливу на Захід».
Блокування поставок зерна збільшило продовольчу кризу в світі, вказують представники багатьох країн, а також в ООН. В Росії звинувачують західні санкції в погіршенні продовольчої кризи - твердження, яке на Заході заперечують.
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- Голос Америки
Фінляндія може побудувати огорожу на кордоні з Росією - Reuters
Уряд Фінляндії докладає зусиль, що зміцнити захист кордону, повідомляє Reuters. Плановані зміни до законодавства країни дозволять побудувати огорожу на кордоні з Росією а також дороги для полегшення патрулювання.
Наразі більше 1300 кілометрів кордону Росії та Фінляндії позначено лише знаками та пластиковими перегородками, пише видання.
Зміни збільшать готовність Фінляндії до загроз, що надходять від Росії.
"Пізніше уряд вирішить стосовно огорожі на кордоні в критично важливих зонах на східному кордоні, на основі оцінок фінської прикордонної служби", - заявила міністр внутрішніх справ країни Кріста Мікконен.
Цього місяця Фінляндія та Швеція подали заявки на членство в НАТО. Альянс і США висловили підтримку членству країн в НАТО. "Рішення Фінляндії та Швеції подати заявку на членство в НАТО назавжди його зміцнить", - заявляв президент США Джо Байден. 9 червня Комітет Міжнародних відносин Сенату США затвердив резолюцію із закликом до НАТО швидко надати членство Швеції та Фінляндії. Резолюцію підтримали сенатори від обох провідних партій США.
Росія не підтримує розширення НАТО. Єдина країна НАТО, яка виступила із застереженнями стосовно членства - це Туреччина. Раніше США висловлювали впевненість в тому, що підтримку Туреччини буде отримано.
У статті використано інформацію агенства Рейтерс.
Двоє британців, один марокканець засуджені до смертної кари судом в ДНР
Двох британців і марокканця, які потрапили в полон під час боїв в Україні, у четвер, 9 червня, суд самопроголошеної Донецької Народної Республіки (ДНР), що контролюється Росією, засудив до смертної кари, повідомляють російські інформаційні агентства.
Суд визнав трьох чоловіків – британців Ейдена Асліна і Шона Піннера та марокканця Брагіма Саадуна – винними у «найманстві та вчиненні дій, спрямованих на захоплення влади та повалення конституційного ладу ДНР», цитує агентство російське «Інтерфакс» працівника суду.
Трьох чоловіків було схоплено під час бою за Україну проти Росії та підтримуваних Росією сил після вторгнення Росії 24 лютого. Їхній адвокат сказав, що вони оскаржуватимуть це рішення.
Менш ніж за 24 години до винесення вироку Піннер і Саадун визнали себе винними в діях, спрямованих на насильницьке захоплення влади, свідчить відео, опубліковане з суду російським інформаційним агентством «РИА Новости». Схоже, Аслін визнав себе винним за меншим обвинуваченням, пов’язаним зі зброєю та вибухівкою.
«Докази, представлені стороною обвинувачення у цій справі, дозволили суду винести обвинувальний вирок, не кажучи вже про те, що всі без винятку підсудні визнали себе винними за всіма обвинуваченнями», – сказав суддя Олександр Нікулін журналістам у суді.
«При винесенні вироку суд керувався не тільки встановленими нормами і правилами, а й найважливішим, непохитним принципом справедливості. Саме це дозволило прийняти це складне і важке для застосування рішення як виняткова міра покарання у вигляді смертної кари", - додав він.
Великобританія висловила глибоке занепокоєння.
Ми постійно говоримо, що військовополонених не слід експлуатувати в політичних цілях, – сказав речник прем’єр-міністра Бориса Джонсона.
Прес-секретар Джонсона сказав, що згідно з Женевськими конвенціями військовополонені мають право на імунітет і їх не слід притягувати до відповідальності за участь у бойових діях.
Британські громадяни Аслін і Піннер були захоплені підтримуваними Росією військами в Маріуполі в квітні під час запеклої боротьби за контроль над містом.
Марокканець Саадун здався у березні під час бойових дій у маленькому містечку між Маріуполем та обласною столицею Донецьком.
Під час засідання трьох чоловіків утримували в клітці з чорними гратами, охороняли солдати з закритими обличчями та пов’язками з провоєнним логотипом Z, перш ніж обвинувачених попросили встати під час читання вироку, що можна побачити на відео із зали суду, опубліковане «РИА Новости».
Поспішний судовий процес проходив переважно за зачиненими дверима, інформація про провадження передавалася окремим державним російським медіа-агенціям.
Донецька Народна Республіка є одним із двох утворень на Донбасі на сході України, підтримуваних Росією, які, як стверджує Росія, бореться, щоб «звільнитися» від українських військ. За три дні до початку вторгнення в Україну 24 лютого Росія визнала їх незалежними державами, крок який був засуджений як незаконний Україною та Заходом.
Червоний Хрест: з масштабом медичних потреб не справляється не лише Україна, але і сусідні держави. Потрібно більше грошей
Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (IFRC) заявила, що без додаткової фінансової допомоги напруги не витримає не лише медична система України, але і сусідніх країн, які прийняли українських біженців.
«Червоний Хрест закликає уряди та міжнародне співтовариство надати кошти для доступу до медичних послуг та вакцин, тестування та лікування, чистої води та допомоги у сфері психічного здоров’я та психологічної підтримки в довгостроковій перспективі», – заступник генерального секретаря Червоного Хреста Кастелланос Москера.
У своїй заяві Червоний Хрест каже, що йому не вистачає ресурсів для того, щоб допомогти не лише Україні, але і сусіднім державам. Від напливу біженців потерпає система охорони здоров’я Румунії, Білорусі, Угорщини та Молдови. Внаслідок пандемії ковіду, ці країни мали перевантажену медичну систему і до війни в Україні, а тепер потребують додаткових ресурсів, щоб надати допомогу вже наявним біженцям та тим, які ще можуть прибути до них.
«Брак медичних засобів, медичного персоналу та критичної інфраструктури зростає з кожним днем», – сказав Нік Принс, представник відділу Червоного Хреста з надзвичайної медичної допомоги, якого цитує прес-реліз організації, виданий у четвер, 9 червня.
Він говорить, що мільйони людей, які переїхали в західну частину України та до країн Східної Європи, зазнають підвищеного ризику інфекційних захворювань через те, що живуть в переповнених помешканнях, через дефіцит навіть такого житла і нестачу повноцінного харчування.
Біженці відкладають лікування, не роблять щеплень – зростає ризик епідемій
Крім того, пише Червоний Хрест, люди, які перебувають в дорозі, змушені відкладати лікування наявних хронічних захворювань, таких як гіпертонія, цукровий діабет та рак, і, за відсутності щеплень для досягнення безпечних порогових показників, зокрема для COVID-19, існує дуже велика ймовірність повторної появи хвороб, яким можна запобігти вакцинацією, мовиться у заяві Червоного Хреста.
Організація нагадує, що умови, які передували війні Росії проти України, яку в Червоному Хресті називають "конфліктом", Україна вже мала один із найвищих рівнів хронічних інфекційних захворювань у Європі, зокрема ВІЛ та туберкульозу. Це, на думку Червоного Хреста, створює величезний ризик не лише для самих переміщених осіб, але й для системи охорони здоров’я України після їхнього повернення.
Внаслідок нападу Росії на Україну, було пошкоджено або зруйновано понад 290 закладів охорони здоров’я по всій Україні, в результаті яких загинули щонайменше 76 людей і 59 отримали поранення. Серед них – медичні працівники.ВООЗ
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), внаслідок нападу Росії на Україну, було пошкоджено або зруйновано понад 290 закладів охорони здоров’я по всій Україні, в результаті яких загинули щонайменше 76 людей і 59 отримали поранення. Серед них – медичні працівники.
Понад 1,4 мільйона людей у східній Україні залишаються без проточної води, тоді як відомства ООН повідомляють, що ще 4,6 мільйона людей в Україні ризикують втратити доступ до проточної води, а отже, зростає ризик захворювань, що передаються через воду, таких як гостра водяниста діарея. Відсутність електроенергії унеможливлює ефективність очищення води та каналізації.
Згадуючи про те, що війна проти України, триває вже 100 днів, минулого тижня ВООЗ ще раз закликала надати Україні 147,5 мільйона доларів США для підтримки зростаючих гуманітарних потреб, в тому числі для надання негайної медичної допомоги та підтримки системи охорони здоров’я.
З цієї загальної суми 80 мільйонів доларів США потрібні на підтримку всередині країни, наприклад, на розповсюдження ліків та надання життєво важливих медичних послуг, а ще 67,5 мільйона доларів потрібні на допомогу країнам, які приймають українських біженців, зокрема йдеться про Польщу, Чехію, Молдову та Румунію.
Гонтарева: Програму відбудови України і приготування до членства в ЄС «варто об’єднати»
Валерія Гонтарева, яка очолювала Національний банк України на початку російської війни 2014 року, вважає, що тепер масштабна міжнародна підтримка допоможе Україні перемогти й відбудуватися.
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