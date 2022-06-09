Коридор в Чорному морі, чи додаткова зброя для України. Як розблокувати українські порти, обговорюють експерти в США

Російська блокада українських портів спричинила зриви в постачанні продовольства. Наразі майже 84 комерційні кораблі, деякі з яких завантажені пшеницею та кукурудзою, і приблизно 450 мореплавців заблоковано в українських портах. Про це сказав на прес-конференції в понеділок речник Держдепу США Нед Прайс. Ще 22 мільйони тонн зерна перебувають на елеваторах поблизу портів. Перемовини Росії та Туреччини щодо відновлення експорту українського зерна поки не принесли результатів. Сторони домовились продовжити перемовини і залучити до них Україну та Туреччину. Дипломатичні та військові шляхи розблокування портів, обговорюють експерти на Заході.

Чи може Україна власноруч розблокувати порти?

Україна могла б розблокувати порти військовим чином, але для цього потрібна додаткова зброя, говорить Браян Кларк, аналітик ВМС Гудзонівського інституту США, адже власного флоту у України практично немає, а наданої зброї недостатньо.

Як підтвердили Голосу Америки в Білому домі, США працюють з союзниками над постачанням Україні протикорабельних ракети та вже постачають безпілотні човни.

Однак, наданої зброї недостатньо для розблокування портів, говорить в інтерв'ю Голосу Америки Кларк. Він вказує – протикорабельні ракети «Гарпун» здатні стріляти приблизно на 160 км, як і українські «Нептун», а це лише третина шляху з порту Одеси до Босфорської протоки. Також надані човни - невеликі і на них можна розмістити автомати, але вони не здатні потопити військовий корабель.

Аналітик зазначає – Україна може власноруч усунути блокаду, якщо отримає більш далекобійну зброю, або шляхом поєднання зброї меншої дальності. «Це був би відносно простий шлях для України відновити експорт зерна без загальної перемоги у війні», - додає він.

«Україні потрібні або ракети більш далекої дії, які з узбережжя можуть сягнути за 160 кілометрів, можливо до п’ятиста кілометрів, - говорить Кларк. - Такі роблять в Норвегії і вони сягають за триста кілометрів і їх можна надати Україні. Також Захід може надати безпілотні літаки Reaper або подібні літаки, що можуть атакувати російські кораблі».

Україна може також розбити російску блокаду поєднанням зброї меншої дальності. Потоплення російського крейсера «Москва», вказує Кларк, показало, що російські кораблі можуть бути слабко захищені.

Якщо б Україна отримала обладнання, щоб атакувати російські кораблі та субмарини, навіть якщо ці атаки не є надто успішними, цього було б достатньо, ймовірно, щоб змусити Росію відійти і послабити блокаду

«Тому безпілотний літак навіть з ракетою близької дії може щонайменше пошкодити або нейтралізувати російський корабель, що забезпечує блокаду. Щодо підводних човнів, можна надати Україні безпілотні літаки як MQ9, які розмістять сонарні буйки, що відслідковуватимуть субмарини, а потім можна туди скидувати бомби. Тому можна надати Україні безпілотники і зброю коротшої дії, щоб вони власноруч усунули блокаду».

Навіть якщо українські атаки не будуть дуже успішними, цього може бути достатньо для деблокади, говорить Кларк. Він наводить приклад початку війни, коли "Україна почала нападати на російські кораблі і це вигнало російський флот з моря".

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В статті для Forbes дописувач видання Крег Гупер висловлює думку, що Україна може використати історичний досвід воєн і вдатись до переоснащення цивільних кораблів, особливо з огляду на те, що в сучасному світі цивільні кораблі значно легше придбати, ніж раніше, а протикорабельні системи і основні протиповітряні системи стали значно більш мобільними.

Є лише три шляхи, щоб розблокувати українське зерно, твітує канадський експерт Тарас Кузіо: зруйнувати декілька кораблів Чорноморського флоту, щоб Росія завершила блокаду; НАТО або ООН надасть вільний коридор, щоб зупинити блокаду та експорт залізницею. Однак, зазначає експерт, такий експорт через Румунію ускладнено після того, як Росія підірвала міст.

Коридор для судноплавства - яким він має бути

Наразі тривають перемовини щодо розблокування українських портів. Міжнародним координатором виступає ООН. В організації сподіваються на досягнення такої домовленості з гуманітарних причин. Про те, на чому базуються такі очікування розповів журналістці Голосу Америки Ірині Соломко представник Албанії в ООН Феріт Годжа.

«Рішення прийде через перемовини, через порозуміння, - вказує Феріт Годжа. - Якщо ми зацікавлені в тому, щоб надавати ці товари тим, хто цього потребує, то обговорень бути не може. Практичне забезпечення цього в ситуації конфлікту неможливе без підтримки обох країн. Я певен, з боку України не буде ускладнень в цьому, але потрібна також підтримка Росії та російського війська, яке є в Чорному морі. Я сподіваюсь, що гуманізм переможе, бо йдеться про виживання мільйонів».

Перемовини з Росією в Туреччині щодо деблокади портів поки не досягнули прогресу, а США та Європа заявляють про неприпустимість скасування санкцій у відповідь на зняття блокади. Попри це, Росія, ймовірно, і надалі вестиме перемовини із розблокування портів, прагнучи здобути важіль впливу у перемовинах із Заходом, прогнозує Кларк.

Росія вважає блокаду своїм найбільшим важелем впливу, найкращим інструментом, щоб впродовж року досягти поступок від України та Заходу і завершити конфлікт на вигідних для Росії умовах

«Гадаю, найбільш ймовірний сценарій – це Росія послаблює блокаду і отримує певне полегшення санкцій від Заходу, часткове вирішення своїх економічних проблем ... Гадаю, вона планує використати блокаду, щоб поступово знімати санкції США та інших країн і змусити Україну віддати Донбас Росії, або під незалежний контроль. Думаю, Росія вважає блокаду своїм найбільшим важелем впливу, найкращим інструментом, щоб впродовж року досягти поступок від України та Заходу і завершити конфлікт на вигідних для Росії умовах».

Навіть якщо домовленість про коридори буде досягнуто, залишати їх відкритими надто ризиковано, говорять військові аналітики на Заході.

Колишній командувач сил НАТО адмірал США Джеймс Ставрідіс в контексті розблокування українських портів пропонує використати історичний досвід операції 1987-1988 років, коли США надавали військовий супровід нафтотанкерам з Кувейта, щоб захистити їх від нападів Ірану.

В статті для Bloomberg Ставрідіс вказує на різні аспекти здійснення такого супроводу в Чорному морі, наприклад, зміну прапорів комерційних кораблів на прапори країн-учасниць конвою, розмінування, тощо. Щодо можливих нападів з боку Росії, Ставрідіс висловлює переконання, що Росія не буде нападати на кораблі в нейтральних водах, але якщо таке трапиться, вона має отримати рішучу відповідь.

Колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт зауважив, що НАТО має серйозно розглянути можливість ескортувати кораблі до та з Одеси і тоді Росія буде відповідальною, якщо вирішить атакувати коридор. "Забезпечення світу продовольством передбачає ризик", - твітує експерт.

Кларк вказує – ескортування кораблів в Чорному морі або припинення війни загалом – було б більш постійним рішенням, ніж відкриття гуманітарного коридору, яке «може дозволити Росії утримати контроль в регіоні і дасть їй важіль впливу на Захід».

Блокування поставок зерна збільшило продовольчу кризу в світі, вказують представники багатьох країн, а також в ООН. В Росії звинувачують західні санкції в погіршенні продовольчої кризи - твердження, яке на Заході заперечують.