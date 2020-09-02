Дефіцит у США сягне 3.3 трильйона доларів цього року - Бюджетне управління Конгресу США

Бюджетне управління Конгресу США (Congressional Budget Office - англ.), федеральна агенція законодавчої гілки уряду США, прогнозує, що дефіцит федерального бюджету Сполучених Штатів Америки у 2020-му році складе 3.3 трильйона доларів. Про це йдеться у публікацій на сторінці управління. Провідною причиною збільшення дефіциту майже утричі у порівнянні із 2019-м роком називаються економічні проблеми викликані пандемією коронавірусу.

Видання The Hill пише, що ухвалення Конгресом США пакетів підтримки економіки та монетарні заходи Федерального резерву, можливо, дозволили завадити більш складній економічній ситуації. Більш ранні прогнози вказували на імовірність дефіциту на рівні 3.8 трильйонів доларів.

Бюджетне управління Конгресу США також вказує, що цього року державний борг складе 98% ВВП, а наступного року може перевищити 100% ВВП.

Управління також відзначає, що прогнозований дефіцит складе 16% ВВП США і стане найбільшим з 1945-го року. При цьому на 2021-й рік Бюджетне управління Конгресу прогнозує дефіцит на рівні 8.6% ВВП.

Серед іншого, доповідь прогнозує, що державні витрати у 2020-му році складуть 32% ВВП. Прогнозується скорочення податкових надходжень до 15.5% ВВП у 2021-му році.

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