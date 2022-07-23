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США продовжать підтримку президента Зеленського та українського народу – американські конгресмени після поїздки до Києва
Делегацію американських конгресменів, яка побувала в Україні, глибоко вразили побачені руйнування на околиці Києва, але також і опір, який чинять українці, і міжнародна єдність на захист України. Про це йдеться в спільній заяві конгресменів, виданій в суботу.
«Під час нашого візиту до Києва ми на власні очі побачили, наскільки війна Володимира Путіна в Україні провалилася у досягненні своїх цілей. Агресія Путіна зблизила Україну та інші демократії Європи, а не роз’єднала їх. Його зневага до міжнародного порядку, заснованого на правилах, призвела до нищівної ізоляції російської економіки та відновлення мети для альянсу НАТО», – сказали конгресмени у своїй заяві.
Американські законодавці наголосили, що «ціна провалу Путіна лягла не лише на російську економіку чи російську армію, яка втратила тисячі солдат через його стратегічні помилки», але і зруйнувала життя багатьох українців.
«Кожен день українці бачать, як їхнє життя та засоби до існування жорстоко руйнує війна Путіна – і ми бачили докази російських звірств, коли відвідали Ірпінь та Бучу», – сказали конгресмени у заяві, яку від імені усієї делегації видав співголова Української групи Конгресу Майк Квіглі.
«Я сьогодні в Україні, де на власні очі бачу руйнування, спричинене незаконним вторгненням Путіна. Я зустрівся з президентом Зеленським, щоб з перших вуст почути, як США можуть допомогти у відбудові та продовжувати протистояти російському нападу», – повідомив конгресмен Квіглі на своїй сторінці у тівтері.
Двопартійна делегація Конгресу, яку очолював голова Комітету Палати представників у справах збройних сил Адам Сміт, конгресмен-демократ від штату Вашингтон, та входили конгресмен-республіканець Майк Уолтс з Флориди, сенатори -демократи Елісса Слоткін зі Штату Мічиган і Майкі Шеріл з Нью-Джерсі, зустрілися у Києві з президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Олексієм Резніковим.
Представники Конгресу наголосили, що «президент Зеленський і народ України продовжують надихати світ мужньою боротьбою за свою свободу, суверенітет і демократію».
А союзники України по всьому світу, включно зі Сполученими Штатами надають Україні економічну, військову та гуманітарну допомогу.
«Ми запровадили низку безпрецедентних санкцій та інших заходів, щоб притягнути Путіна та його наближених до відповідальності, посилити тиск на російську економіку та зруйнувати російську військову машину. Ми продовжуватимемо шукати шляхи якнайефективнішої підтримки президента Зеленського та українського народу, оскільки вони продовжують свою мужню позицію», – наголошують представники Конгресу.
Під час зустрічі у Києві президент України Володимир Зеленський подякував представникам Конгресу за підтримку і відзначив, що цей візит є «вагомим сигналом підтримки України, її суверенітету й територіальної цілісності».Про останній пакет безпекової допомоги, що містить артилерійські системи HIMARS, снаряди й безпілотні літальні апарати, було оголошено напередодні.
«Цінуємо допомогу Сполучених Штатів у захисті нашої території, нашої землі й українського народу. Я хотів би подякувати за лідерську позицію Сполучених Штатів Америки президентові Байдену та Конгресу США, де ми маємо важливу двопалатну й двопартійну підтримку», – наголосив Володимир Зеленський, якого цитує президентський сайт.
Володимир Зеленський поінформував американських конгресменів про велику кількість ракетних ударів, завданих російськими військами по Україні в день перебування американської делегації, зокрема по території Одеського порту. Зеленський наголосив, що обстріл Одеси відбувся менш ніж за добу після досягнутих у Стамбулі домовленостей щодо експорту українського зерна.
«Це свідчить лише про одне: хоч би що говорила й обіцяла Росія, вона знаходитиме шляхи, як це не виконувати. Геополітично, зброєю, криваво або ні, але в неї є декілька векторів, як вона завжди діє», – зазначив президент Зеленський.
Удари по Одеському порту засудив у суботу Генеральний секретар ООН "однозначно засудив удар по українському порту Одеси, про який повідомили сьогодні".
Він відзначив, що напередодні «всі країни взяли на себе чітке зобов'язання забезпечити безпеку перевезення українського зерна та пов'язаних товарів на світові ринки». У заяві наголошується на необхідності виконання домовленості з боку Росії, України та Туреччини.
В Міністерстві закордонних справ України заявили, що ракетним ударом "по території порту міста Одеса" РФ поставила під сумнів "домовленості та обіцянки, дані нею ООН та Туреччині у підписаному вчора в Стамбулі документі".
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- Голос Америки
Джилл Байден звернулась до саміту перших леді та джентельменів, організованого Оленою Зеленською
Щорічний саміт перших леді та джентельменів відбувся в Києві в суботу в режимі онлайн. Крім перших леді та джентельменів з країн регіону та далеко поза його межами, найвідомішиими гостями саміту були президент Європейської ради Шарль Мішель, актори Річард Гір, Міла Куніс, Ештон Катчер.
Відкриваючи саміт, українська перша леді Олена Зеленська подякувала учасникам і наголосила - саміт присвячено людському виміру війни Росії проти України а також планам відбудови країни.
"Війна ще не завершилась, але наше серце б'ється. Б'ється на фронті – сьогодні ми поговоримо про те, як допомогти чоловікам і жінкам, які пройшли бойові дії. Наслідки війни не повинні отруїти їхнє майбутнє", – сказала Зеленська.
Президент Європейської ради Шарль Мішель запевнив, що Європа підтримуватиме Україну "стільки, скільки потрібно" і різко засудив удари РФ по порту в Одесі в суботу, адже такі дії зривають постачання продовольства нужденним.
Джилл Байден згадала свою подорож до України в травні а також відзначила візит української першої леді до США цього тижня. "Я запевнила її [Олену Зеленську], що американська підтримка - всеохоплююча. Ми надаємо підтримку в усіх сферах: економічній військовій, гуманітарій та в сфері прав людини".
Як повідомляв Голос Америки, під час візиту до США, Зеленська виступила перед конгресменами. 19 липня вона зустрілась із першою леді США, на запрошення якої прихала до країни. Президент США Джо Байден також привітав Зеленську.
"Українська перша леді Олена Зеленська втілює таку саму стійкість і витривалість, як і її країна, - написав Байден у вівторок у Twitter, - Для Джилл та мене було честю вітати її в Білому домі сьогодні".
- Голос Америки
Мавпяча віспа оголошена «надзвичайною ситуацією» в сфері охорони здоров’я – ВООЗ
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила глобальний спалах мавпячої віспи надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я, що має міжнародне значення.
«Генеральний директор визначив, що спалах мавпячої віспи у кількох країнах є надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я міжнародного значення», – мовиться у повідомленні ВООЗ, опублікованому на сайті організації 23 липня 2022 року за результатами засідання комітету експертів у четвер.
Це вже сьоме таке оголошення ВООЗ про надзвичайні ситуації в сфері охорони здоров’я з 2009 року, останнє було в 2020 році щодо Covid-19.
Мавпяча віспа – це вірусна інфекція, яка зазвичай зустрічається у тварин у Центральній і Західній Африці, хоча може викликати спалахи і в людському організмі.
У країнах, де вірус зустрічається рідко, останній спалах був безпрецедентним.
Наразі зареєстровано понад 16 000 випадків у 75 країнах і територіях. П’ять випадків виявилися смертельними.
- Голос Америки
В Мінфіні США розповіли, коли очікувати обмеження цін на російську нафту
Наступним кроком санкцій США проти Росії стануть заходи проти російських енергоресурсів. Про це заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо під час безпекового форуму в Аспені, Колорадо, США цього тижня.
Адеємо відзначив, що Європа в шостому пакеті санкцій обмежила імпорт російської нафти та вугілля. "Нашою метою буде запровадити цінові обмеження на російську нафту, що дозволить російській нафті надходити до світової економіки, але лише, якщо ціна на неї буде такою, що не дозволить Росії отримувати зиск із нестабільності, яку вони створили в світовій енергетиці", - заявив посадовець. Другим пріоритетом санкційної політики США є кроки проти військово-промислового комплексу, включаючи обмеження на поставки для ВПК та санкції проти наближених до Кремля олігархів.
Відповідаючи на питання про те, як скоро можна очікувати запровадження обмеження, Адеємо вказав, що США діють у відповідності до кроків Європи. В шостому пакеті санкцій ЄС вказав на намір до грудня запровадити заборону на страхові послуги для транспортування російської нафти. "Наша ціль - переконатись, що із введенням цієї заборони на страхування, ми будемо здатні приєднати до цього світове обмеження ціни (на російську нафту)".
"Цей крок має бути міжнародним, щоб зменшити світову ціну на нафту і дозволити російській нафті надходити на ринок", - додав посадовець.
Адеємо наступного тижня їде в Європу для переговорів із санкційної політики в Парижі та Брюсселі, повідомили у відомстві в п'ятницю. Посадовець також обговорить додаткову економічну допомогу Україні, запровадження цінового обмеження на російську нафту. В Парижі він проведе зустрічі з фінансистами та аналітиками.
У своєму виступі на форумі Адеємо вказав на успішність санкцій, зокрема в тому, що санкції обмежують здатність Росії поновити запаси зброї, яку вона витрачає в Україні. "Вони витратили певну кількість високоточних боєприпасів, і не можуть ці запаси поновити, через наші експортні обмеження. Тому санкції працюють", - зауважив він.
В Росії визнають вплив санкцій на економіку. Зокрема російський президент Путін заявив, про необхідність зважати на ризики для економіки через санкції.
- Голос Америки
На Донбасі загинуло двоє американців - ЗМІ
Двоє американців, які, ймовірно, воювали за Україну, загинули на сході країни, повідомляє американський телеканал ABC з посиланням на офіційних осіб.
Як повідомляє АВС, у Державному департаменті США сказали, що «з поваги до сімей у цей важкий час» не надають інших подробиць, крім місця загибелі американців.
«Ми можемо підтвердити нещодавню загибель двох громадян США на Донбасі в Україні», — сказав представник Державного департаменту в розмові з журналістами АВС. Він додав, що дипломати підтримують зв’язок із родинами та надають «всю можливу консульську допомогу».
Державний департамент підтвердив 22 червня, що 52-річний Стівен Забельскі, американський ветеран, загинув у травні після того, як наступив на міну. Є повідомлення про ще трьох загиблих американців та про двох зниклих безвісти.
На початку повномасштабного вторгнення Україна створила Міжнародний легіон для іноземних громадян, які хотіли допомогти у захиститі від російського вторгнення. Українські ЗМІ писали про те, що надійшло близко 40 тисяч заявок. Західні журналсіти писали про сотні західних, переважно американських та британських військових з бойовим досвідом з Іраку та Афганістану, які приїхали до України.
9 червня контрольовані Росією суди засудили трьох полонених іноземців до смертної кари, незважаючи на те, що вони мали статус солдатів ЗСУ. Засуджених утримують на території окупованого Донбасу.
Представники адміністрації не рекомендують американцям їхати в Україну.
Джон Кірбі, речник національної безпеки Білого дому, заявив минулого місяця, що «Україна – не місце для подорожей американців», та, що якщо американці хочуть допомогти, «є багато способів зробити це більш безпечно і так само ефективно».
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