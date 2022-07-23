США продовжать підтримку президента Зеленського та українського народу – американські конгресмени після поїздки до Києва

Делегацію американських конгресменів, яка побувала в Україні, глибоко вразили побачені руйнування на околиці Києва, але також і опір, який чинять українці, і міжнародна єдність на захист України. Про це йдеться в спільній заяві конгресменів, виданій в суботу.

«Під час нашого візиту до Києва ми на власні очі побачили, наскільки війна Володимира Путіна в Україні провалилася у досягненні своїх цілей. Агресія Путіна зблизила Україну та інші демократії Європи, а не роз’єднала їх. Його зневага до міжнародного порядку, заснованого на правилах, призвела до нищівної ізоляції російської економіки та відновлення мети для альянсу НАТО», – сказали конгресмени у своїй заяві.

Американські законодавці наголосили, що «ціна провалу Путіна лягла не лише на російську економіку чи російську армію, яка втратила тисячі солдат через його стратегічні помилки», але і зруйнувала життя багатьох українців.

«Кожен день українці бачать, як їхнє життя та засоби до існування жорстоко руйнує війна Путіна – і ми бачили докази російських звірств, коли відвідали Ірпінь та Бучу», – сказали конгресмени у заяві, яку від імені усієї делегації видав співголова Української групи Конгресу Майк Квіглі.

«Я сьогодні в Україні, де на власні очі бачу руйнування, спричинене незаконним вторгненням Путіна. Я зустрівся з президентом Зеленським, щоб з перших вуст почути, як США можуть допомогти у відбудові та продовжувати протистояти російському нападу», – повідомив конгресмен Квіглі на своїй сторінці у тівтері.

Двопартійна делегація Конгресу, яку очолював голова Комітету Палати представників у справах збройних сил Адам Сміт, конгресмен-демократ від штату Вашингтон, та входили конгресмен-республіканець Майк Уолтс з Флориди, сенатори -демократи Елісса Слоткін зі Штату Мічиган і Майкі Шеріл з Нью-Джерсі, зустрілися у Києві з президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Олексієм Резніковим.

Представники Конгресу наголосили, що «президент Зеленський і народ України продовжують надихати світ мужньою боротьбою за свою свободу, суверенітет і демократію».

А союзники України по всьому світу, включно зі Сполученими Штатами надають Україні економічну, військову та гуманітарну допомогу.

«Ми запровадили низку безпрецедентних санкцій та інших заходів, щоб притягнути Путіна та його наближених до відповідальності, посилити тиск на російську економіку та зруйнувати російську військову машину. Ми продовжуватимемо шукати шляхи якнайефективнішої підтримки президента Зеленського та українського народу, оскільки вони продовжують свою мужню позицію», – наголошують представники Конгресу.

Під час зустрічі у Києві президент України Володимир Зеленський подякував представникам Конгресу за підтримку і відзначив, що цей візит є «вагомим сигналом підтримки України, її суверенітету й територіальної цілісності».

Про останній пакет безпекової допомоги, що містить артилерійські системи HIMARS, снаряди й безпілотні літальні апарати, було оголошено напередодні.

«Цінуємо допомогу Сполучених Штатів у захисті нашої території, нашої землі й українського народу. Я хотів би подякувати за лідерську позицію Сполучених Штатів Америки президентові Байдену та Конгресу США, де ми маємо важливу двопалатну й двопартійну підтримку», – наголосив Володимир Зеленський, якого цитує президентський сайт.

Володимир Зеленський поінформував американських конгресменів про велику кількість ракетних ударів, завданих російськими військами по Україні в день перебування американської делегації, зокрема по території Одеського порту. Зеленський наголосив, що обстріл Одеси відбувся менш ніж за добу після досягнутих у Стамбулі домовленостей щодо експорту українського зерна.

«Це свідчить лише про одне: хоч би що говорила й обіцяла Росія, вона знаходитиме шляхи, як це не виконувати. Геополітично, зброєю, криваво або ні, але в неї є декілька векторів, як вона завжди діє», – зазначив президент Зеленський.

Удари по Одеському порту засудив у суботу Генеральний секретар ООН "однозначно засудив удар по українському порту Одеси, про який повідомили сьогодні".

Він відзначив, що напередодні «всі країни взяли на себе чітке зобов'язання забезпечити безпеку перевезення українського зерна та пов'язаних товарів на світові ринки». У заяві наголошується на необхідності виконання домовленості з боку Росії, України та Туреччини.

В Міністерстві закордонних справ України заявили, що ракетним ударом "по території порту міста Одеса" РФ поставила під сумнів "домовленості та обіцянки, дані нею ООН та Туреччині у підписаному вчора в Стамбулі документі".