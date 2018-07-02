Делегація законодавців США зустрічається з російськими політиками в Санкт-Петербурзі

Група американських законодавців зустрічається з російськими політиками високого рівня в Санкт-Петербурзі в рамках підготовки до саміту президентів США та Росії.

Відносини між США та Росією досягнули найнижчого рівня за десятки років після того, як втручання Кремля в американські президентські вибори 2016 року та дії в Україні та Сирії призвели до запровадження американських санкції стосовно Росії.

На зустрічі з законодавцями США губернатор Санкт-Петербурга Георгій Полтавченко заявив, що він сподівається на покращення відносин між державами. “Ми дивимось у майбутнє з оптимізмом та відкриті для співпраці в різних сферах” – каже російський політик.

Сенатор-республіканець Ричард Шелбі, який очолює делегацію, також закликав до діалогу.

На своїй офіційній сторінці, Шелбі виокреслив свою позицію з основних питань міжнародної політики США. Зокрема, сенатор висловлює стурбованість російською інтервенцією в Україні та анексією Криму. “Я підтримав надання Україні кредитних гарантій обсягом $1 млрд, а також введення додаткових індивідуальних санкцій через російське втручання”, – заявляє сенатор Шелбі. Він також критикує згортання Східноєвропейської програми протиракетної оборони НАТО.

За словами речника Кремля Дмитра Пескова, поки невідомо, чи відбудеться зустріч американських політиків з президентом Росії Володимиром Путіним.

Нагадаємо, що до групи американських законодавців, які представляють Республіканську партію на переговорах «високого рівня» між США та Росією увійшли сенатори Ричард Шелбі, Стів Денс, Джон Тун, Джон Кеннеді, Джеррі Морґан, Джон Говен та конгресвумен Кей Ґрейнджер.

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