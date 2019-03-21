Делегація законодавців США відвідує Україну

Сенатор США Майк Крейпо, голова комітету Сенату США з банківських питань, очолив впливову делегацію американських законодавців, яка перебуває з візитом в Україні. Про це повідомляє Посольство США.

Метою візиту є "поспілкуватися з українськими високопосадовцями та представниками американського бізнесу про партнерство між Україною та США", - йдеться в повідомленні Посольства. Законодавці також відвідали Алею Героїв Небесної Сотні а також провели зустріч з бізнесменами, що працюють в Україні.

Серед членів делегації троє сенаторів і двоє членів Палати представників США.

Як повідомляв "Голос Америки раніше, сенатор-республіканець Джон Баррассо, який є у складі делегації, відомий своїми закликами до рішучих дій у стримуванні Путіна. "Путін поважає силу і дії. Він не зупиниться доки його не зупинять. Він чує запах страху", - відзначав сенатор виступаючи у передачі "Зустріч з пресою" на каналі NBC 2 грудня 2018 року. В інтерв'ю сенатор також закликав США жорстко відповісти на захоплення Росією кораблів біля Керченської протоки і спрямувати кораблі до Чорного моря. Те саме, наголошував сенатор, мають зробити і НАТО.

Відомий своєю недовірою до Путіна і інший член делегації - сенатор США Джон Кеннеді, який повернувшись з візиту до Росії в 2018 році заявив, що Путіну довіряти не варто і порівняв спілкування з урядом Росії зі «спілкуванням з мафією».

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