Новий раунд демократичних дебатів: що кандидати сказали про імпічмент, Україну та Путіна

В США відбулись перші дебати кандидатів у президенти після оголошення процедури імпічменту Дональда Трампа. На сцені в Огайо зустрілись одразу 12 кандидатів від Демократичної партії. Букмекери навіть приймали ставки на те, скільки разів пролунає слово «Україна» та чи згадає хтось із кандидатів сина Джо Байдена, якого Дональд Трамп звинувачує в причетності до корупційних схем в Україні. Ми уважно слідкували за дебатами — розповідаємо основне з того, що кандидати й кандидатки сказали про Україну, процедуру імпічменту Дональда Трампа і зовнішню політику США.

Розслідування щодо Трампа та України

В нас є лише один вистріл, щоб зробити Дональда Трампа президентом одного терміну.

Дебати почались із обговорення найгарячішого питання американської політики зараз — розслідування щодо імпічменту Дональда Трампа. Ця історія вибухнула після скарги анонімного викривача на телефонну розмову Трампа із Зеленським. У ній, на переконання демократів, президент США тиснув на українського лідера і просив втрутитись у вибори 2020 року. Багато хто очікував, що тема імпічменту Трампа стане однією з центральних протягом цих дебатів. Втім, це питання модератори підняли лише на початку й більше до нього не повертались.

Практично всі з кандидатів зійшлись на тому, що в Конгресу немає жодного іншого вибору, окрім як відправити Трампа у відставку. Трійка лідерів перегонів серед демократів — Джо Байден, Елізабет Уоррен та Берні Сандерс назвали Дональда Трампа найбільш корумпованим президентом в історії Сполучених Штатів. А оскільки Україна невід’ємно пов’язана із розслідуванням про імпічмент, в цьому контексті про неї згадали теж.

Сенаторка Емі Клобучар сказала: «Коли Трамп здійснив дзвінок до лідера України, він збирався накопати бруду на свого опонента. Він не говорив про російське вторгнення. Я хочу почути, як цей дзвінок і спроби змусити іноземного лідера втрутитись у наші вибори роблять Америку знову великою».

Мабуть, найбільше з цього приводу очікували на коментар Джо Байдена. Дональд Трамп звинуватив його в тиску на українську владу в 2015 році з метою відставки тодішнього Генпрокурора Шокіна. Також він стверджував, що син Байдена Хантер був причетний до корупційних схем газової фірми Burisma.

«Мій син не зробив нічого поганого. І я не зробив нічого поганого. Я проводив політику уряду США з викорінення корупції в Україні», — коротко сказав на дебатах Байден. «Я хотів би звернути увагу на те, чому нам потрібно відправити Трампа у відставку. Після того, як Джорджа Вашингтона вперше обрали президентом, він сказав, що передусім ми маємо хвилюватись про іноземне втручання у наші вибори. Це була найбільша загроза для Америки. А президент Трамп тричі звернувся до іноземних урядів (Росії, України та Китаю, — ред.) та їхніх лідерів змінити хід наших виборів. Це обурливо!»

Я не лише хочу випхати Дональда Трампа з Твіттера. Я хочу випхати його з Білого Дому.

Сенаторка Камала Гарріс закликала Twitter заблокувати сторінку Дональда Трампа, адже він використовує її як «платформу для залякування свідків» (йдеться про критику Трампа в бік викривача, що подав скаргу на його телефонну розмову із Зеленським). Її підтримала Елізабет Уоррен: «Я не лише хочу випхати Дональда Трампа з Твіттера. Я хочу випхати його з Білого Дому. Це наше завдання!»

Сам Трамп, який доволі часто коментує заяви демократів на своїй сторінці в Twitter, цього разу ніяк не відреагував. Принаймні, прямо. Протягом дебатів він опублікував декілька повідомлень, одне з них було з підписом “Зараз ми маємо найкращу економіку в історії!”.

Водночас сенатор Корі Букер зі сцени дебатів закликав демократичних кандидатів об’єднатись заради спільної мети. «В нас є лише один вистріл, щоб зробити Дональда Трампа президентом одного терміну», — заявив Букер. «І те, як ми говоримо одне про одного на цих дебатах, дійсно має значення. Валити одне одного через те, що ми маємо різний план, неприпустимо. Я бачив цей сценарій у 2016, він не спрацював. І це стане катастрофою для нас у 2020».

Росія, Туреччина та НАТО

У нас нестабільний, божевільний президент, який не знає нічогісінько про зовнішню політику … Якщо його переоберуть, я запевняю вас, НАТО не буде. Ми будемо у великій халепі. ​

Щодо зовнішньої політики, то окрім ролі України в розслідуванні про імпічмент, кандидати дискутували про спротив Кремлю, вивід американських військ із Сирії та наступ Туреччини на курдів. Зокрема, модератори поставили запитання, чи має Туреччина і надалі бути членом НАТО.

«Туреччина — не союзник США, коли вона вторгається в іншу країну і бере участь в масовій різні», — заявив Берні Сандерс і звинуватив Трампа у зраді зобов’язань перед курдами. «Яка країна в світі тепер буде вірити слову президента США?». Конгресвумен Тулсі Габбард була різкішою у своїх заявах і сказала, що кров курдів на руках у Трампа.

Джо Байден додав: «У нас нестабільний, божевільний президент, який не знає нічогісінько про зовнішню політику … Якщо його переоберуть, я запевняю вас, НАТО не буде. Ми будемо у великій халепі».

Водночас сенатор Корі Букер звинуватив президента Трампа у недостатньо жорсткій політиці щодо Кремля. «Ми не спроможні завадити Росії не лише втручатись в демократії України, Латвії чи Литви, але навіть їхнім спробам втрутитись в нашу демократію. Це неприпустимо. Росія і Путін розуміють силу. А Трамп все частіше демонструє слабкість». Про це сенатор сказав у відповіді на запитання, що США мають робити із корупцією Путіна.

Його підтримала сенаторка Емі Клобучар: «Володимир Путін збиває літаки над Україною. Він отруює своїх опонентів. Але ми не говоримо про те, що ми маємо зробити, аби захистити себе від вторгнення Росії у наші вибори».

Вік кандидатів та інші питання

Питання, на яке в США багато хто чекав, стосувалось віку та здоров’я трьох лідерів гонки — Байдена, Уоррен та Сандерса. Усім їм за 70, а незадовго до нового раунду дебатів Сандерс пережив інфаркт та операцію на серці. Відтак американські медіа знову підняли питання про спроможність керувати країною в цьому віці. Хмизу до вогню додав колишній президент США Джиммі Картер. Він сказав, що виступає за встановлення вікового ліміту для президентів, адже не зміг би добре керувати країною у 80 років.

«Я здоровий і почуваюсь добре!», — з усмішкою відповів Сандерс на запитання модераторки. Всіх, хто в цьому сумнівається, він запросив на мітинг у свою підтримку наступного тижня. Джо Байден сказав, що вважає свій вік перевагою, а не недоліком. «Одна з причин, чому я балотуюсь — це мій вік та досвід, з якими приходить і мудрість». Елізабет Уоррен заявила, що не сумнівається у своїй компетенції: «Я перевершу всіх, в тому числ Трампа, Пенса чи будь-кого іншого, за кого тримаються республіканці!» А сенатор Корі Букер додав: «Найбільш нездоровий зі всіх кандидатів на президентських виборах 2020 року — це Дональд Трамп».

Серед інших питань говорили про медицину, повернення виробництва у США, податки та загрозу втрати робочих місць через розвиток нових технологій. Згадали також про регуляцію технологічних гігантів, права жінок, контроль за зброєю та боротьбу з наркотиками.

Наостанок модератори запитали про те, яка незвична дружба була в демократичних кандидатів, що могла б здивувати виборців. Це питання викликала нещодавня історія, коли популярна американська телеведуча з ліберальними поглядами Елен Дедженерес зізналась, що товаришує з Джорджем Бушем-молодшим. Емі Клобучар, Берні Сандерс та Джо Байден згадали про свою дружбу з покійним сенатором-республіканцем Джоном Маккейном. Тулсі Габбард розповіла про уявлення дружби на Гаваях, звідки вона родом, Піт Бутиджедж поділився історією про армійських друзів, а Елізабет Уоррен згадала про своїх братів-республіканців.

Попри ставки букмекерів та очікування політичних оглядачів, тема імпічменту Трампа не стала основною на цих дебатах, і їй приділили не надто більше уваги, ніж решті питань. Наступний раунд демократичних дебатів очікують провести у листопаді.