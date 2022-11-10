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Демократія - це "те хто ми є", говорить Байден після проміжних виборів
Результати проміжних виборів в Америці, які визначать, хто отримає більшість в Конгресі, ще не відомі, після цілого дня підрахунку голосів, але вибори стали хорошим днем для демократії, заявив у середу президент Джо Байден.
«Наша демократія пройшла випробування в останні роки, але своїми голосами американський народ висловився і ще раз довів, що демократія — це те, хто ми є», — сказав Байден журналістам під час 53-хвилинної прес-конференції в Білому домі.
Президент заявив, що його партія, Демократична, краще ніж очікувалось показала себе стосовно республіканців і оголосив, що запросить лідерів обох партій до Білого дому після того, як повернеться із зустрічей G-20 в Індонезії, де міжнародні лідери обговорять, як працювати з питань економіки і пріоритетів національної безпеки.
У середу ще не було відомо, хто контролюватиме Конгрес, а підрахунок голосів може розтягнутися на кілька днів, через високу конкурентність виборів.
Перед загальнонаціональними виборами у вівторок більшість соціологів передбачали, що опозиційна Республіканська партія отримає контроль над Палатою представників і, можливо, Сенатом, а республіканці булі певні, що зможуть перешкодити політичним устремлінням Байдена на другу половину чотирирічного терміну в Білому домі.
Зараз Сенат розділений 50-50 між демократами та республіканцями. Але на проміжних виборах у вівторок демократи втратили контроль над місцем, яке займали республіканці, у східному штаті Пенсильванія, тоді як результат залишався невизначеним у трьох інших штатах – Арізоні та Неваді на заході Сполучених Штатів та Джорджії на півдні.
На кону - 35 зі 100 місць у Сенаті
Віце-губернатор штату Пенсильванія Джон Феттерман претендував на місце в Сенаті, яке незабаром звільниться, перемігши свого опонента-республіканця, знаменитого телевізійного лікаря Мехмета Оза, який став би першим членом Сенату - мусульманином.
У штаті Джорджія чинний сенатор-демократ Рафаель Ворнок мав незначну перевагу над своїм опонентом-республіканцем, колишньою зіркою професійного футболу Гершелем Вокером. Але оскільки третій кандидат у перегонах набрав 2% голосів, кінцевий результат визначить другий тур 6 грудня, оскільки ні Ворнок, ні Вокер не досягли необхідного для перемоги порогу в 50%. У Палаті представників залишається така ж невизначеність. Станом на середу вдень республіканці з більшою ймовірністю здобудуть більшість у 218 місць у палаті з 435 членів, отримавши 206 місць у порівнянні з 183 у демократів.
Під час голосування у вівторок на кону стояли всі місця в Палаті представників
Багато республіканців передбачали “червону хвилю” перемог. Коли цього не відбулося, конгресмен Кевін Маккарті, ймовірний новий спікер Палати представників від республіканців, відклав вечірню промову.
Зрештою, звертаючись до прихильників у середу він сказав: «Зрозуміло, що ми збираємося повернути Палату представників. Коли ми прокинемося завтра, ми будемо у більшості, і [поточний спікер Палати] Ненсі Пелосі буде в меншості".
У своїх зауваженнях він проігнорував той факт, що демократи показали значно кращі результати, ніж очікувалося.
Байден спостерігав за результатами виборів у вівторок увечері в Білому домі та подзвонив демократам-переможцям, щоб привітати їх.
У деяких штатах посадовці виборчої системи попереджають, що результат буде відомий через кілька днів, бо потрібен час, що відкрити конверти з надісланими бюлетенями з поштовим штемпелем до дня виборів, а потім підрахувати.
Незалежно від остаточного підрахунку голосів, результат, безперечно, суперечить політичній історії США, у якій партія першого президента — у цьому випадку демократи — часто втрачає велику кількість місць у Палаті представників.
Президент-демократ Білл Клінтон програв республіканцям 54 місця в Палаті представників у 1994 році, а президент-демократ Барак Обама втратив 63 у 2010 році. Президент-республіканець Джордж Буш отримав вісім місць у 2002 році, користуючись широкою підтримкою після нападу Аль-Каїди у 2001 році, у результаті яких загинуло майже 3000 людей.
Попередні дані свідчать про те, що на проміжних виборах було подано близько 115 мільйонів голосів, згідно з підрахунками United States Elections Project. Цифра, ймовірно, зросте, коли буде підраховано решту голосів. Для порівняння, на останніх проміжних виборах у 2018 році проголосувало понад 122 мільйони людей.
Виборці в багатьох штатах також голосували щодо правового статусу абортів, ставок на спорт і марихуани. Виборці в Каліфорнії, Мічигані та Вермонті схвалили ініціативи, що закріплюють права на аборти в конституціях штатів, тоді як виборці в південно-східному штаті Кентуккі відхилили ініціативу, яка б заборонила аборти в штаті, хоча вони переобрали противника абортів, сенатора Ренда Пола. .
Виборці штату Меріленд обрали свого першого чорношкірого губернатора, демократа Веса Мура, і вирішили зробити канабіс легальним. Але в кількох інших штатах подібні пропозиції, здається, зазнають поразки.
Історія також творилась в Массачусетсі, де демократка Маура Гілі стане першою жінкою-губернатором штату та першою відкритою лесбійкою, головою виконавчої влади штату.
В Арканзасі колишній прес-секретар Білого дому Трампа Сара Хакабі Сандерс, республіканка, була обрана губернатором, як і очікувалося. Її батько, Майк Хакабі, десять років був губернатором штату.
Вибори пройшли без масштабних порушень
День виборів по всій країні пройшов переважно без проблем. Але офіційні особи в двох підконтрольних республіканцям штатах, Міссурі та Флориді, відмовили чиновникам федерального міністерства юстиції всередину виборчих дільниць для моніторингу голосування на предмет можливих порушень прав. Керівники виборів двох штатів поставили під сумнів повноваження департаменту мати спостерігачів на дільницях.
Як Республіканська, так і Демократична партії спостерігали за виборчими опитуваннями в багатьох місцях Сполучених Штатів, щоб спостерігати за будь-якими порушеннями, хоча фактичні фальсифікації на виборах у США незначні. Міністерство юстиції також контролювало дотримання федеральних законів про виборчі права в 24 штатах, окрім Міссурі та Флориди.
Економіка, аборти турбують виборців
У нещодавньому опитуванні Pew Research Center понад три чверті американських виборців сказали, що на цих виборах економіка є їх головною проблемою. Екзит-полінг у день виборів показав, що швидке зростання споживчих цін було головною проблемою для 32% виборців, але права на аборти були головною проблемою для 27% виборців, а інші проблеми, такі як злочинність та імміграція, залишилися далеко позаду.
"Процентні ставки, ринок житла, ціна на бензин, помітно, що в продуктових магазинах їжа дуже, дуже дорога, а є товари, які навіть не можна знайти. Це велике занепокоєння", - сказала Голосу Америки Аманда Дуглас, виборець у південно-східному штаті Джорджія.
Після рішення Верховного суду США в червні про припинення національного права на аборт соціальні проблеми також спонукали деяких виборців.
«Я вважаю, що кожен повинен мати доступ до медичної допомоги [незалежно від] ваших особистих поглядів на справу «Роу проти Вейда» чи аборти», — сказала Голосу Америки Тереза Алменд, виборець із Джорджії.
До написання статті долучились Кетрін Гіпсон, Масуд Фарівар і Стів Герман.
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- Ярина Матвійчук
- Голос Америки
"Переважна більшість американців підтримують боротьбу українського народу за свободу" - сенатор Марк Ворнер. Інтерв'ю
Хто отримає більшість в американському Конгресі досі невідомо, адже підрахунок голосів на проміжних виборах ще триває. Питання того, якою буде підтримка України, якщо склад Конгресу зміниться, активно обговорюють політики у США.
Прогнозуючи перемогу республіканців у Палаті представників, лідер меншості Кевін Маккарті, найбільший фаворит на посаду спікера Палати представників, якщо республіканці отримають більшість, пообіцяв спробувати скоротити витрати на державні програми, які підтримує Байден а також припинити "виписувати Україні "необмежений чек" на підтримку.
Інші законодавці-республіканці пообіцяли розпочати розслідування діяльності адміністрації Байдена протягом перших двох років його повноважень, особливо припливу тисяч мігрантів без документів через південний кордон із Мексикою, який Байден, як і колишній президент Дональд Трамп, не зміг зупинити.
Конгресвумен-республіканка Вікторія Спартц, яка, за попередніми оцінками, змогла зберегти за собою місце в Конгресі на цих виборах, сказала в інтерв'ю Голосу Америки, що виступає за прискорення надання Україні допомоги. "Я справді вважаю, що ми маємо швидше виділяти більш якісну військову допомогу. Я також вважаю, що співвідношення безпекової допомоги має бути набагато вищим у порівнянні з будь-якою іншою допомогою. Ми маємо переконатися, що ми підтримуємо українських військових, українську армію", - каже Спартц.
Сенатор з Вірджинії, від Демократичної партії Марк Ворнер вказує на значну підтримку України серед американців а також політиків як Республіканської, так і Демократичної партій.
Ми поговорили із сенатором Ворнером про допомогу Україні а також вибори. Розмова відбулась до проміжних виборів, під час події в штаті Вірджинія раніше цього місяця, де центр швидкої допомоги міста Ричмонд виділив один зі своїх автомобілів на допомогу в Україні. Це вже 20-тий автомобіль швидкої допомоги, який поїде в Україну в рамках цієї ініціативи. До церемонії приєднались представники місцевої влади та сенатор Ворнер.
Інтерв'ю перекладене та відредаговане для ясності та плинності
Ірина Матвійчук, Голос Америки: Ви сьогодні відправляєте цю машину швидкої допомоги до України. Чому для вас важливо долучитися до таких ініціатив?
Марк Ворнер, сенатор-демократ США: Переважна більшість американців підтримують боротьбу українського народу за його свободу. Той факт, що Сполучені Штати були найбільш щедрим донором як економічної, так і військової допомоги Україні, свідчить про нашу підтримку. Українці продемонстрували надзвичайну мужність, виступивши проти значно більшої армії, та досягнули суттєвого успіху. І це відображає суть того, ким ми, американці, є — ми надсилаємо допомогу через уряд. Але ми також робимо такі благодійні ініціативи, коли місцева громада може придбати машину швидкої допомоги та відправити її в Україну. Думаю, що наразі ми надіслали вже близько 20 машин. Незабаром і ця швидка буде в зоні воєнних дій. І я знаю напевне, що це врятує людські життя. Я пишаюся тим, що є частиною цього процесу і можу так демонструвати нашу підтримку. І я хочу запевнити український народ, що не лише ми, але й НАТО, і увесь світ підтримують вас.
Я.М.: Як зміниться двопартійна підтримка Конгресу після виборів?
Ми підтримуємо народ України. Ми знаємо, що якби Путін досяг успіху в Україні, він би на цьому не зупинився.
М.В.: Я думаю, що наразі є переважна підтримка обох партій. Останній законопроект отримав майже 90 голосів у Сенаті Сполучених Штатів. Звісно, є деякі члени, екстремістських, крайніх правих поглядів, які часом говорять так, ніби вони просто повторюють тези Володимира Путіна. Вони представляють дуже невеликий відсоток американців. Ми бачимо, що уся країна підтримує народ України, не залежно від того, чи штат демократичний чи республіканський у своїх політичних поглядах. Ми підтримуємо народ України. Ми знаємо, що якби Путін досяг успіху в Україні, він би на цьому не зупинився. Його наступні зусилля були б спрямовані проти країн Балтії, або проти Польщі, або проти інших націй. Ми маємо протистояти таким авторитарним діям, які, відверто кажучи, на мою думку, призвели до скоєння воєнних злочинів в Україні, смертей невинних цивільних.
Я.М.: Але якщо республіканці отримають більшість, чи зміниться ця допомога?
М.В.: Я думаю, що переважна більшість моїх друзів-республіканців у Сенаті чи в Палаті представників США продовжать підтримувати народ України. Зараз там є очевидно медійні особистості, навіть такі люди, як колишній президент Сполучених Штатів, який часом говорить так, ніби він просто повторює тези Путіна. Мене дивує, як будь-який американський лідер може схвалювати такий автократичний дискурс та тактику російського лідера. Але можу вас запевнити, що такі люди все ще в невеликій меншості в Конгресі.
Я.М.: Чому підтримка України стала важливим питанням на цих виборах? Чому це важливо для американських виборців?
М.В.: Безумовно, 66 мільярдів доларів офіційної допомоги – це великі гроші. Половина з них – це військова допомога. Але якщо подумати, США витрачають, приблизно від 800 до 900 мільярдів доларів на рік на наш оборонний бюджет. А українцям, за цю відносно невелику суму грошей вдалося не лише дати відсіч, але неодноразово розбити російську армію, скорочуючи російський військовий потенціал. А це вже добра новина не тільки для українців, а й для наших союзників з НАТО по всій Європі. Багато в чому російські збройні сили виявилися не дуже ефективними. Відверто кажучи, рівень корупції російських військових видно по тому, наскільки російські системи озброєння неефективні, та навіть неробочі. Тому це важливо і з точки зору послаблення Росії, і щодо захисту принципів демократії, і для обстоювання українського народу, який буквально ризикує своїм життям, щоб мати систему, яку ми в цій країні іноді сприймаємо як належне.
Я.М.: Прокоментуйте, будь ласка, заяву Кевіна Маккарті, а також лист Демократичної прогресивної групи щодо України.
М.В.: Дивіться, лист від демократів, здається, проіснував менше ніж 24 години. Я думаю, що це був ганебний лист. Це було абсолютно неправильно. І я радий, що демократам вистачило сміливості відкликати його. Я не можу пояснити дії містера Маккарті. Я знаю, що він відчайдушно хоче стати спікером. Але я сподіваюсь, він знає, що обстоювання свободи українського народу є в національних інтересах Америки. Знову-таки, в американській політиці сучасним, знаковим лідером Республіканської партії був Рональд Рейган. Неможливо уявити, щоб Рейган робив такі улесливі заяви перед Путіним, які, на жаль, роблять деякі теперішні та колишні лідери в Конгресі.
Я.М.: Колеги-республіканці критикують демократів за надмірні витрати на Україну. Як довго можна сподіватися на таку фінансову підтримку?
М.В.: Я не впевнений щодо таких закидів. Подивіться на Ліндсі Грема. Є багато речей щодо яких я не завжди погоджуюсь з Гремом, але з цього питання, він вважає, що ми витратили на підтримку України недостатньо. Тож я думаю, що ви говорите про коментарі кількох крайніх лівих і правих політиків, які, відверто кажучи, не представляють інтереси переважної більшості американців. Насправді такі яскраві провали російської армії, на очах у всієї світовій спільноти, підривають здатність Путіна залякувати інші країни в регіоні. Отже, є безліч причин, з яких ми як американці обстоюємо демократію, свободу преси, право висловлювати свою позицію та бути почутими, право погоджуватися чи не погоджуватися із чимось. В Америці ми не соромимося не погоджуватися один із одним. Такої свободи в Росії немає. Коли люди виступають проти Володимира Путіна в Росії, вони потрапляють у ГУЛАГ, у в’язницю. Українці кажуть, що не хочуть такої системи в своїй країні. Вони борються за свободу своєї країни. Я думаю, ви знаєте, така підтримка йде не тільки від Америки, а й від багатьох країн по всій Європі та за її межами. Я щойно повернувся з Австралії, — це найбільший донор військової допомоги Україні, крім НАТО. Отже, є наша підтримка, а є буквально світова підтримка. Корея, Японія, Австралія, країни Європи, які протистоять автократичним, жорстоким нападкам Володимира Путіна.
Я.М.: Останнє запитання. Як ви ставитесь до того, щоб відправити американські реактивні літаки в Україну?
Саме у цьому наша сила — в об’єднанні усіх країн навколо допомоги Україні
М.В.: Цікаво, що на сьогодні в українському конфлікті ще не було жодного повітряного бою. Ми продовжуємо надавати все більшу військову допомогу Україні. Зокрема надзвичайно ефективні системи HIMARS. Я вважаю ми повинні відкорегувати допомогу Україні так, щоб не трапились дві речі. По-перше, не можна, щоб війна поширилася на територію самої Росії. Це може призвести до гірших наслідків. І друге, ми маємо переконатися, що ми робимо це спільно з нашими європейськими союзниками. Якщо американська допомога значно випереджатиме решту Європи, це може призвести до розколу в Альянсі. Нашою найсильнішою стороною в цій допомозі є об’єднана широка коаліція. І як голова Комітету з розвідки, можу вам сказати, що після президента, який був зневажливим щодо НАТО, знадобилось багато зусиль, щоб відновити цю коаліцію та дати зрозуміти, що Америка збирається виконувати свої зобов’язання. І я думаю, що саме у цьому наша сила — в об’єднанні усіх країн навколо допомоги Україні.
Я.М.: Тобто ви маєте на увазі, що якщо Пентагон продовжуватиме збільшувати допомогу Україні, зрештою дійде до F-16?
М.В.: Ні, я цього не кажу. Українці з першого дня шукали додаткові літаки. Щоправда, кількість українських літаків сьогодні така ж, як і на початку війни. Повітряного бою, який прогнозували, не було. Найбільш корисними ми були, надаючи артилерію більшої дальності, яка має здатність із нашим дуже, дуже хорошим націлюванням, завдавати точних ударів. Ми показали ефективність цього, коли у відповідь Росія буквально якийсь час стріляла у десятеро більше проти України. Але з нашою допомогою українці мають високоточну артилерію, на відміну від, відверто кажучи, не дуже ефективної й не дуже прицільної російської.
В статті використано матеріал журналістки Української служби Голосу Америки Катерини Лісунової
- Голос Америки
Байден, Воллес говорять про складнощі Росії, на тлі повідомлень про відступ військ РФ поблизу Херсона
Наказ Росії відвести війська з західного берега Дніпра в районі Херсона, єдиного обласного центру, захопленого Росією з початку повномасштабного вторгнення, свідчить про "справжні проблеми" Москви, заявив президент США Джо Байден в середу.
Американський президент у спілкуванні з пресою вказав на те, що час відведення військ співпав з проведенням виборів до Конгресу США, що "свідчить про той факт, що у них справжні проблеми з російськими військовими".
"Цікаво те, що вони чекали до кінця виборів, щоб прийняти це рішення, а ми вже певний час знали, що так розвиватимуться події, і це свідчить про той факт, що у них справжні проблеми з російськими військовими", - сказав Байден.
Росія "повільно програє" у війні в Україні, сказав міністр оборони Великої Британії Бен Воллес в середу на тлі повідомлень про виведення російських військ в регіоні. ремарка прозвучала під час спільного візиту Воллеса та генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга на британську базу, де відбуваються тренування українських військових. Міноборони Британії також оголосило в середу про те, що доставку Україні 1000 додаткових ракет "земля-повітря" буде завершено незабаром.
За оцінками американського Інституту вивчення війни (ISW), сухопутна операція навколо Херсона, ймовірно, досягла успіху. В звіті ISW йдеться, що "координована кампанія перехоплення, щоб змусити російські сили відійти через Дніпро, без необхідності масштабного наступу Українських сил, ймовірно, досягла успіху". Аналітики назвали українську кампанію в Херсонській області, в рамках якої ЗСУ завдавали ударів по районам концентрації військ та обладнання РФ, "цілеспрямованою" та "добре виконаною".
В середу росіяни заявили про відведення військ навколо Херсона. В Україні закликали "обережно" сприймати такі повідомлення.
В статті використано інформацію Reuters.
Головний генерал США: Більше 100 000 солдатів РФ загинули чи зазнали поранень в Україні
ВАШИНГТОН — У середу головний американський генерал заявив, що понад 100 000 російських військових вбито чи поранено в Україні, і додав, що Збройні Сили України, «ймовірно», зазнали втрат подібного рівня у війні.
Оцінки не можуть бути незалежно підтверджені Reuters.
Але ремарка генерала Марка Міллі - це найбільша озвучена оцінка втрат у війні, що триває майже дев’ять місяців. Вона прозвучали в той момент, коли Україна та Росія зіткнулися з потенційним зимовим затишшям у боях, що, на думку експертів, може дати можливість для перемовин.
Відповідаючи на запитання про можливості дипломатії в Україні, Міллі зазначив, що відмова від переговорів на початку Першої світової війни збільшила людські страждання та призвела до мільйонів жертв.
«Отже, коли є можливість вести переговори, коли можна досягти миру, користуйтеся моментом», — сказав Міллі Економічному клубу Нью-Йорка.
Раніше в середу Росія оголосила, що її війська відійдуть із західного берега річки Дніпро поблизу стратегічного південноукраїнського міста Херсон, що є значною невдачею для Москви та потенційним переломним моментом у війні.
Деякі експерти кажуть, що ця невдача Москви може дозволити Україні вести переговори з позиції сили, тоді як інші стверджують, що Росія може використати переговори, щоб виграти час і перезавантажити та налаштувати свої сили для поновленого весняного наступу.
Міллі сказав, що початкові ознаки свідчать про те, що Росія завершила свій відхід із Херсона. Але попередив, що це може зайняти час.
"Не день або два, їм знадобляться дні і, можливо, навіть тижні, щоб перетягнути ці сили на південь від річки", - сказав Міллі, оцінивши, що Росія, ймовірно, мала від 20 000 до 30 000 військ на північ від Дніпра в цьому районі.
Сполучені Штати та союзники по НАТО відмовилися від прямого втручання в Україну, але озброюють, консультують і дають змогу військовим України захищатись від вторгнення Росії.
Міллі сказав, що наразі конфлікт перетворив від 15 до 30 мільйонів українців на біженців і, ймовірно, 40 000 українських мирних жителів загинули.
«Ви бачите понад 100 000 убитих і поранених російських солдатів. Ймовірно, те ж саме з українського боку. Багато людських страждань», — сказав Міллі.
Не дивлячись на високу кількість втрат, офіційні особи США кажуть, що Москва не змогла досягти своїх цілей в Україні, і поставили питання про те, як довго Росія зможе витримати вторгнення, яке також знищило більшу частину її механізованих сухопутних сил і спустошило запаси артилерії.
«Війна в Україні знову показала, що США головний чинник європейської безпеки», кажуть стратеги Франції
Франція вказує, що ключовим наслідком російської агресії проти України стало підтвердження потреби збереження і зміцнення відносин Європи з Америкою.
Для більшості європейських партнерів це стало ще більш очевидним з огляду на повернення на континент війни і тривалого протистояння з Росією.
У новому «Національному стратегічному огляді», оприлюдненому президентом Франції Еммануелем Макроном 9 листопада, наголошено на важливості ролі Сполучених Штатів для гарантування безпеки Європи, а також підкреслено, що НАТО є основою системи колективної безпеки на континенті.
Ті положення виглядають певним зміщенням наголосів Макрона, який, наприклад, викликав багато суперечок восени 2019 року, заявивши в інтерв’ю тижневику Economist про «смерть мозку» НАТО.
Президентом США тоді був критичний щодо НАТО Дональд Трамп, який наголошував на пріоритетності односторонніх американських інтересів і виявляв невдоволення союзниками в альянсі.
Тепер в «Національному стратегічному огляді» Франції зокрема сказано, що «НАТО сьогодні залишається фундаментом і основою колективної безпеки Європи. Для більшості європейських партнерів це стало ще більш очевидним з огляду на повернення на континент війни і тривалого протистояння з Росією».
«Через війну в Україні Сполучені Штати знову постали головним чинником європейської безпеки з огляду на масштаби зусиль спрямованих на запевнення, а також військової допомоги Україні», - проголошено в документі.
При цьому французькі стратеги і далі проголошують важливість «стратегічної автономії» Європи і стверджують, що «Франція - це збалансована потуга, яка відмовляється бути замкненою в блокову геополітику» та зберігатиме «довготривалу автентичну позицію в пошуках врівноважених відносин з нашими союзниками».
Президент Еммануель Макрон, оголошуючи напрямки безпекової стратегії Франції, також наголосив на першочерговості партнерства з Німеччиною і важливості відносин з Великою Британією.
«Яке ж бачення цього національного стратегічного огляду? Це бачення незалежної, шанованої і спритної потуги. Потуги в серці європейської стратегічної автономії з міцним атлантичним корінням, але на передньому плані світу. Збалансованої потуги, яка бере на себе відповідальність і робить внесок як надійний і помічний партнер у справі збереження багатосторонності і міжнародних законів», - підсумував Макрон.
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