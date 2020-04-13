Демократи закликали республіканців розробити новий законопроект по коронавірус, бо бракує коштів для тестів

Лідери демократів у Конгресі у понеділок закликали республіканців виробити новий двопартійний законопроект по коронавірус, вказавши на брак коштів для проведення тестувань у національному масштабі, що необхідно для відновлення роботи економіки.

«Перед країною стоять реальні проблеми, і республіканцям час припинити вести політичні маневри і пропонувати законопроекти, які свідомо не отримають підтримки у жодній із палат, почавши працювати разом з нами над пошуком рішення», - йдеться у спільній заяві спікера Палати представників Ненсі Пелосі і лідера сенатських демократів Чака Шумера.

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