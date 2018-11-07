Демократи готові використати перемогу на виборах, щоб розслідувати дії Трампа, однак з Росією можуть зачекати

Під час проміжних виборів, Демократична партія виборола більшість в Палаті представників США. В Сенаті більшість залишається за республіканцями.

Хоча демократи і отримали контроль над однією з палат Конгресу США, їх перемога стала не такою масштабною, як очікувалось, а поразка республіканців не стала такою ж нищівною, як поразка демократів в 2010 році, на виборах, які відбулись посередині строку адміністрації Барака Обами, зазначає Politico.

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​Останні результати щодо Палати представників:

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Все ж, демократи в Палаті представників США готові повною мірою використовувати свої повноваження для забезпечення підзвітності адміністрації Трампа.

Демократи планують частіше викликати міністрів США для звітування перед Конгресом, надати запит на розгляд податкових документів Трампа, а також більш пильно розглядати суперечливі рішення адміністрації в Конгресі, пише CNN.

Цього часу демократи очікували і до цього готувались.

"На цих виборах йдеться про підзвітність, - говорить в коментарі CNN конгресмен з Нью-Йорка Джеррі Недлер, який наступного року може очолити Юридичний комітет Конгресу. – Дональду Трампу це може не сподобатись, однак, вперше його адміністрація стане підзвітною".

"Більшості дає повноваження на дотримання підзвітності у формі нагляду, який був повністю відсутній протягом двох років адміністрації Трампа, коли республіканці контролювали Конгрес, - говорить конгресмен-демократ Джеррі Конноллі. – Але як ми це зробимо стане перевіркою. Ми не можемо поводитись як Торквемада в Іспанській інквізиції. Потрібно спиратись на факти, бути методичним, ретельним і добре обґрунтованим. І розсудливим. Однак, переконаний що ми це зможемо. Ми вже таке робили".

Росія

Ймовірно, нова більшість в Палаті представників означає поновлення розслідування можливої змови між передвиборчою командою Трампа та Росією, пише CNN. Палата представників завершила подібне розслідування в березні.

Демократи планують почекати результатів слідства Мюллера та Сенату і дізнатись, які питання залишились без відповіді

Однак, конгресмен Адам Шифф, який, ймовірно, очолить Комітет з розвідки Палати представників, не планує поновлювати повномасштабне розслідування, адже, за повідомленнями, розслідування спецпрокурора США Мюллера вже наближається до завершення і Комітет з розвідки Сенату також наближається до фінішу у власному розслідування впливу росії.

В результаті, Демократи планують почекати результатів слідства Мюллера та Сенату і дізнатись, які питання залишились без відповіді. Серед таких питань окремо відзначають звинувачення проти росіян у відмиванні коштів.

"Питання, на яке я не знаю, чи зможе Мюллер відповісти, адже я не знаю, чи входило до його повноважень це розслідування – це чи відмивали росіяни гроші через Організацію Трампа?" –говорив сказав Шифф CNN минулого місяці.

Чи буде співпрацювати Білий дім?

Один з союзників Білого дому зазначив CNN, що буде "довга боротьба" стосовно запиту інформації для розслідувань Демократичної партії. Однак, ймовірно, Білий дім буде співпрацювати, на думку поінформованого джерела. "Навіщо давати їм голку, якщо можна дати копицю сіна?" – наголосила особа, натякаючи, що демократи можуть отримати таку кількість документів, на розгляд якої знадобляться місяці.

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