Демократи отримали більшість у Палаті представників

Статистику голосування можна подивитись на інтерактивній мапі Голосу Америки:

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Маючи більшість у Палаті представників, демократи можуть уповільнювати, або взагалі – блокувати, реалізацію президентських задумів. Білий дім може опинитись перед численними складнощами із ухваленням законодавчих ініціатив, якщо ці ініціативи вимагають схвалення обох палат парламенту. Наприклад, перемога демократів у Палаті представників може обмежити виконання деяких передвиборчих обіцянок президента, таких, як, наприклад, будівництво стіни на кордоні із Мексикою.

Перемога демократів у Палаті представників може обмежити виконання деяких передвиборчих обіцянок президента, таких, як, наприклад, будівництво стіни на кордоні із Мексикою.​

А от реалізувати процедуру імпічменту демократам, скоріш за все, не вийде – вона вимагає двох третин голосів Сенату, яких демократам не вдалось отримати на проміжних виборах. Хоча, маючи контроль над Палатою представників, демократи можуть ініціювати процес.

До проміжних виборів і Палата представників, і Сенат, контролювались республіканцями.

Республіканська партія США на проміжних виборах зберігла більшість у Сенаті. В цій палаті Конгресу перемога республіканців була очікуваною. Переобиралось 9 республіканців, решта – демократи. 10 представників Демократичної партії переобиралось в округах, де під час минулих виборів переміг Дональд Трамп.

Інтерактивну статистику голосування в Сенат ви можете подитись у наступній інфографіці Голосу Америки:

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Нагадаємо, що 6 листопада у США відбулись так звані проміжні вибори. Їх називали безпрецедентними та найкоштовнішими виборами у США. Громадяни США обирали 435 членів Палати представників та 33 сенаторів. Усіх членів Палати представників переобирають кожні два роки, третина Сенату також визначалась на нинішніх виборах.

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