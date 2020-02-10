Демократи обмінялись гострою критикою напередодні праймеріз в Нью-Гемпширі

У вівторок в Нью-Гемпширі пройдуть другі внутрішньопартійні вибори. Втім, кінцевих результатів виборів в Айові поки що нема. Минулого тижня було підраховано всі 100 відсотків бюлетенів. Піт Бутиджедж взяв перше місце, випередивши Берні Сандерса лише на одну десяту відсотка. Однак, через інформацію про порушення на дільницях, Демпартія Айови у четвер почала перерахування 5 відсотків бюлетенів з 95 дільниць.

В п’ятницю в Нью-Гемпширі претенденти на демократичну номінацію змагались на дебатах. Відтак, в неділю у підсумкових телепрограмах намагались довести, хто має кращі шанси перемогти у листопаді президента Трампа.

Учасник перегонів колишній віце-президент Джо Байден нарікав на зовнішню політику нинішньої адміністрації:

Ми втрачаємо наших союзників... Наші натівські союзники поставили знак рівності між нашими моральними цінностями та цінностями Ірану.

"Світ у безладі. Ми втрачаємо наших союзників. У нас нема підтримки в Перській затоці. Наші натівські союзники поставили знак рівності між нашими моральними цінностями та цінностями Ірану. Ми опинились в ситуації, коли решта світу питає – хто ми насправді? Всі наші союзники питають – де ж Америка?"

Колишній мер Піт Бутиджедж захищався від звинувачень суперників у тому, що бере гроші на кампанію у мільярдерів та великих корпорацій:

"Я організовую дієву коаліцію, щоб досягти результатів. Саме так ми переможемо. Саме так ми урядуватимемо у той час, коли країна жахливо поляризована та розділена. Нам потрібно одужати, втім, не за рахунок наших цінностей, а заради наших цінностей".

Сенаторка Елізабет Воррен стверджує, що інтереси багатіїв ідуть урозріз із політикою демократичної партії покінчити з економічною та соціальної нерівністю:

Ми маємо уряд, який ефективно працює на маленький прошарок багатіїв

"Коаліція мільярдерів – це не зовсім те, що принесе нам перемогу. Як я бачу ситуацію сьогодні, ми маємо уряд, який ефективно працює на маленький прошарок багатіїв, і це відбувалося протягом десятиліть"

Президент Трамп у неділю у себе в Твіттері назвав демократів "божевільними", їхню партію – "тяжко пораненою", додавши, що "чесність та правда для них нічого не значать".

Успіх на праймеріз в Нью-Гепмширі вважається показовим. Президент Трамп у 2016 прийшов на них першим, а Клінтон, Буш та Обама прийшли другими, перед тим, як отримати перемогу на загальних виборах.

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