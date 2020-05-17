Демократи у Конгресі почали розслідування, чи правомірно Трамп звільнив розслідувача у «справі Помпео»

Демократи в Конгресі США розпочали розслідування, чи було «політично мотивованим» звільнення посадовця із Державного департаменту, який, за повідомленнями ЗМІ, займався розслідуванням діяльності державного секретаря Майка Помпео.

Повідомлення про розслідування з’явилося 16 травня, через день після того, як президент США Дональд Трамп оголосив, що планує звільнити генерального інспектора Держдепартаменту Стіва Лініка.

Демократи заявляють, що Лінік «почав розслідування правопорушень самим секретарем Помпео».

«Такі дії, що очевидно мають на меті захист секретаря Помпео від особистої відповідальності, підірвали б фундамент наших демократичних інститутів і можуть бути незаконним актом розплати», – вказали у заяві ініціатори розслідування - Еліот Енгель, голова комітету у закордонних справах Палати представників, та Боб Менендес, лідер демократів у комітеті з міжнародних відносин Сенату.

За повідомленнями, Лінік розслідував скарги на те, що Майк Помпео міг зловживати роботою підлеглих і просив їх виконувати особисті доручення, зокрема купувати їжу і наглядати за його собакою.

Білий дім заявив 16 травня, що Трамп звільнив генерального інспектора за рекомендацією Помпео, одного з найближчих союзників президента. За законом, Білий дім повинен повідомити Конгрес за 30 днів до звільнення генерального інспектора.

В рамках свого розслідування демократи зажадали, щоб адміністрація Трампа передала документи, пов’язані зі звільненням Лініка, а також інформацію щодо розслідування, яке він проводив.

«У Конгресу є конституційне зобов’язання проводити нагляд, захищати цілісність наших інститутів і забезпечувати, щоб генеральні інспектори – одна з перших ліній захисту нашої країни від корупції, розтрати, шахрайства та зловживань – могли виконувати свої життєво важливі функції без перешкод», – заявили законодавці-демократи.

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