День Батька: як лідери різних країн вітають татусів

У різних країнах світу 16 червня відзначають День батька.

"У День батька ми шануємо чоловіків, які взяли на себе важливу роль батьківства", - на сайті Білого дому у цей день з'явилася спеціальна заява.

"Сьогодні ми дякуємо їм за те, що вони взяли на себе величезну відповідальність за виховання дітей нашої нації, щоб вони ставали щасливими, трудолюбивими і відповідальними дорослими, а також за їх безкінечну відданість їхнім родинам", - йдеться в тексті заяви.

Президент США Дональд Трамп привітав усіх татусів у Твіттері. "Щасливого Дня батька усім, включаючи моїх найгірших та найзапекліших критиків, яких стає все менше і менше. Це фантастичний час, щоб бути американцем! Збережемо Америку величною!", - написав президент США.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у цей день опублікував у Твіттері відео, на якому він розповідає про запроваджені додаткові пільги для спільного догляду за дитиною (від 5 до 8 тижнів). "Я знаю, наскільки для вас важлива ваша родина, і тому наш уряд запровадив нові пільги для батьків - щоб ви могли провести більше часу зі своїми маленькими дітьми", - написав він.

​Сьогодні Україна вперше офіційно відзначає це свято. Президент України Володимир Зеленський у цей день присвятив привітання своєму батькові Олександру Зеленському.

В Твіттері герцога і герцогині Кембриджських у цей день з'явилися фотографії принца Вільяма з його сином та батьком. "З Днем батька!" - підписані фото.

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