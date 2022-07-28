"Цей день набув особливого значення". Україну вітають з Днем державності

Понад 75 000 російських військових були вбиті або поранені, за оцінкою адміністрації президента США Джо Байдена, повідомляє у середу 27 липня газета New York Times (NYT).

Газета посилається на інформацію американського законодавця, який був присутній на брифінгу адміністрації для представників дипломатичного та безпекових відомств США.

Раніше у середу кореспондент CNN повідомив у твітері, що цю цифру представники адмтністрації озвучили на секретному брифінгу в Палаті представників.

«Представники адміністрації Байдена сьогодні на закритому брифінгу заявили законодавцям Палати представників, що під час війни в Україні було вбито або поранено понад 75 000 росіян», – написав журналіст CNN Маршал Коен.

Законодавець, на якого посилається NYT, нещодавно відвідав Україну. Він підтвердив у розмові з газетою, що оцінка з’явилася на брифінгу за участю Державного департаменту, Міністерства оборони, Об’єднаного комітету начальників штабів і Офісу директора національної розвідки.

Ще тиждень тому агентство Reuters повідомляло, що директор ЦРУ Вільям Бернс озвучив оцінки Сполучених Штатів, згідно з якими російські втрати в Україні досягли приблизно 15 тисяч убитих і, можливо, 45 тисяч поранених.

Як зауважує газета, нова оцінка російських втрат в Україні значно перевищує попередні оцінки США і є приголомшливою, бо вона означає, що Росія могла втратити, загиблими або пораненими, майже половину всієї чисельності війська, яке брало участь у широкомасштабному вторгненні, пише NYT.

Західні експерти вважали, що у нападі на Україну на початку війни брало участь 150 тисяч російських військових.

Як кажуть представники Пентагону, втрата лише 10 відсотків військової сили, включаючи вбитих і поранених, робить підрозділ небоєздатним. Такі втрати також позначаються на моральному стані та згуртованості військової частини, мовиться у повідомленні NYT.

Обидві країни, Україна та Росія, не повідомляють про кількість своїх втрат і вони зацікавлені в заниженні інформації про втрати на полі бою, каже газета. Росія намагається зберегти свій внутрішній наратив успіху, а Україна – щоб зберегти бойовий дух.

У відеозверненні до українців у вівторок президент України Володимир Зеленський назвав українську оцінку ймовірних російських втрат убитими солдатами.

За словами Зеленського, майже 40 тисяч російських військовослужбовців було вбито з моменту початку вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Він додав, що поранених було ще «десятки тисяч».

Ця заява, як пише NYT, в широкому сенсі узгоджується з оцінкою США про загальну кількість втрат росіян приблизно – в 75 000 осіб.

Промова Зеленського прозвучала в той момент, коли українські війська продовжують контрнаступ, який, як він сподівається, змінить хід війни. З іншого боку, військові експерти вказують на. те, що наступаючи армія несе значно більші втрати, ніж та, що обороняється.

Нещодавно представники адміністрації президента України Володимира Зеленського заявляли, що втрати українських військових зараз становлять від 100 до 200 осіб на день.

Уже в перші тижні війни американські офіційні особи вважали, що втрати Росії в Україні перевищували 7 тисяч убитими – це більше, ніж кількість американських військових, які загинули за 20 років війни в Іраку та Афганістані разом узятих.

Росія приблизно в той самий час повідомляла про 1351 вбитого в Україні. А президент України Володимир Зеленський у березні заявив, що приблизно 1300 українських військових було вбито.

Як пише NYT, у травні Україна повідомила, що в Україні було вбито 30 тисяч російських солдатів, але цю цифру було неможливо незалежно перевірити. Британська розвідка тоді ж оцінила приблизні втрати Росії вдвічі менше.

У написаннні матеріалу було використано повідомлення NYT, CNN, Reuters, Newsweek.