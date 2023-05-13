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- Голос Америки
Українські та естонські дипломати спільно святкували День Європи в Українському домі у Вашингтоні
Дипломати України, Естонії та Європейського Союзу в США спільно відзначили День Європи в Українському домі у Вашингтоні.
У суботу, 13 травня, посольство України та посольство Естонії спільно провели День відкритих дверей в Українському домі у центрі американської столиці під гаслом солідарності з Україною.
«Ми допомагаємо Україні, а Україна допомагає нам», – мовиться у повідомленні посольства Естонії, яке високо оцінило пропозицію українських дипломатів провести День Європи в Українському домі, бо будинок посольства Естонії ще ремонтується після переїзду.
В акції взяли участь посолка України Оксана Маркарова, посол Естонії Крістіян Прікк та посол Європейського Союзу у США Ставрос Ламбрінідіс, які говорили про майбутнє України в ЄС після того, як Україна, за допомогою партнерів, переможе Росію та вижене окупаційні війська зі своєї землі.
Представниця України сказала, що для неї було особливо приємно запросити гостей до Українського дому, щоб відзначити з ними День Європи, бо незважаючи на те, що Україна є лише країною-кандидаткою на вступ до ЄС, «українці були і є європейцями».
«Це – те, за що ми боремося. Ми боролися за це у 1991 році, коли голосували за незалежність. Ми проголосували за це у 2004 під час Помаранчевої революції, коли ми сказали «ні» спробам вкрасти наші вибори, ми боролись у 2013-2014, коли ми скзали «ні» новій російській окупації і ми сказали «так» Європейському Союзу. Люди гинули не лише з українським, але і з європейським прапором на Майдані. Українці гинуть не лише з українським, але і з європейським прапором на фронті», – сказала Оксана Маркарова.
Посол Європейського Союзу у США Ставрос Ламбрінідіс наголосив, що українці борються не лише за свою свободу, а за справедливий мир, який має повернутися у Європу.
«Ми не можемо дозволи Путіну перемогти. А тому, коли ми відзначаємо День Європи, давайте відзначимо Україну! Давайте відзначимо мир, надію, кінець насильства і жорстокості, які не мають місця у ХХІ столітті. І українці щодня воюючи на полі бою посилають це послання Путіну», – сказав посол Європейського Союзу у США Ставрос Ламбрінідіс.
Свою промову європейський дипломат закінчив словами, що «через кілька років ми не будемо говорити, що українці воюють як герої, ми будемо говорити, що герої воюють як українці».
У країнах Євросоюзу День Європи відзначають 9 травня як символ єдності та миру на континенті. Цю дату затвердили у 1985-му році на саміті Європейської ради в Мілані.
Вперше українці відзначили День Європи 20 років тому. Цього року в Україні вперше відзначили День Європи саме 9-го травня, після того, як президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ.
На честь святкування Дня Європи посольства Європейського Союзу проводять Дні відкритих дверей у наступні вихідні після святкування Дня Європи.
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- Голос Америки
Президент Зеленський подарував Папі Римському картини, що символізують страждання українців від війни у відповідь на оливкову гілку миру
Президент України Володимир Зеленський під час 40-хвилинної аудієнції у Ватикані обговорили шляхи до справедливого миру в Україні.
Президент України та Папа Франциск обговорили гуманітарну та політичну ситуацію в Україні, спричинену війною – інформують офіційні джерела з Ватикану. Папа запевнив у своїх постійних молитвах та підкреслив невідкладність “жестів людяності” щодо найбезпорадніших, невинних жертв війни.
Наприкінці зустрічі лідери обмінялися подарунками.
Папа Римський подарував президенту Зеленському бронзову скульптуру оливкової гілки, що є символом миру, а український президент подарував у відповідь картину «Втрата, 2022-58» українського митця Олексія Ревіки, присвячену загибелі дітей внаслідок війни, а також композицію «Неопалима» Юрія Вакуленка, що зображує ікону Матері Божої у вогні, вирізьблену на пластині бронежилета, – інформує видання Vatican News.
Прес-служба Ватикану також повідомляє, що Зеленський отримав від Папи Франциска спеціальні видання документів понтифікату, серед яких – Послання на цьогорічний Всесвітній день миру та збірка «Енцикліка про мир в Україні», до якої увійшли всі виступи Папи Франциска на тему війни в Україні, сказані протягом перших 9 місяців повномасштабного вторгнення Росії.
Під час перебування у Римі Зеленський також зустрівся з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні та президентом країни Серджіо Маттареллою.
Як повідомляв Голос Америки, це перша зустріч Франциска із Зеленським після вторгнення Росії у лютому 2022 року. Востаннє вони зустрічалися у Ватикані 8 лютого 2020 року. А з часу повномасштабного російського вторгнення тричі спілкувалися телефоном. Цього разу з перекладом розмови допомагав о. Марко Гонгало, польський священник.
Минулого місяця Папа Франциск сказав журналістам, що Ватикан бере участь у нерозголошуваних переговорах з Москвою і Києвом, щоб сприяти припиненню війни. Подробиць він не навів, а українські та російські чиновники заявили, що їм не відомо про такі переговори.
Прес-служба Ватикану не повідомляє, чи йшлося про ці таємні перемовини під час зустрічі 13 травня.
Натомість Зеленський у Твіттері повідомив: "Я вдячний йому [Папі Франциску - ред.] за особисту увагу до трагедії мільйонів українців. Я говорив про десятки тисяч депортованих українських дітей. Треба докласти всіх зусиль, щоб повернути їх додому".
Крім того, президент України попросив понтифіка засудити злочини Росії в Україні. "Тому що між жертвою і агресором не може бути рівності", - наголосив Зеленський.
- Голос Америки
Фінансові керівники «Групи семи» на зустрічі у Японії підтвердили готовність надалі підтримувати Україну
Найвищі фінансові керівники «Групи семи» в суботу заявила про свою підтримку України та про рішучість застосувати санкції проти Росії за її агресію.
У комюніке міністрів фінансів і голів центральних банків держав-членів за підсумками зустрічі в Ніїґаті, Японія, 13 травня, G7 у черговий раз висловила підтримку територіальній цілісності України та засудила російську агресію.
«Ми, разом із міжнародною спільнотою, збільшили наші обов’язання щодо бюджетної та економічної підтримки України на 2023 рік і початок 2024 року до 44 мільярдів доларів США, що дозволило затвердити програму Міжнародного валютного фонду для України на суму 15,6 мільярда доларів США на чотири роки», – йдеться в листі.
За словами представників G7, це фінансування дозволяє уряду України продовжувати працювати в умовах війни, надавати базові послуги, відновлювати пошкоджену критичну інфраструктуру та утримувати стабільність економіки.
Урядовці додали, що чекають на втілення Києвом структурних реформ, передбачених програмою співпраці з МВФ.
«Це також допоможе залучити подальшу фінансову підтримку з боку інших країн та установ, а також приватного сектору», – зазначають вони.
Як повідомляв Голос Америки, цього тижня банки розвитку країн «Групи семи» домовились створити інвестиційну платформу для України.
Європейський банк реконструкції та розвитку та банки-учасники інвестиційної платформи з Японії, Італії, Канади, США, Великої Британії та Німеччини братимуть участь в проектах відбудови України. Спільна інвестиційна платформа, за задумом, допоможе банкам, які не присутні в Україні, інвестувати у спільні проекти.
Велика Британія готується визнати "Групу Вагнера" терористичною організацією. Відео
За повідомленнями ЗМІ, Велика Британія готується визнати групу Вагнера терористичною організацією. Європейський Союз і Сполучені Штати також обговорюють схожі кроки. Таке рішення може поставити вагнерівців в один ряд із Ісламською державою та Аль-Каїдою.
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