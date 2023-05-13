Українські та естонські дипломати спільно святкували День Європи в Українському домі у Вашингтоні

Дипломати України, Естонії та Європейського Союзу в США спільно відзначили День Європи в Українському домі у Вашингтоні.

У суботу, 13 травня, посольство України та посольство Естонії спільно провели День відкритих дверей в Українському домі у центрі американської столиці під гаслом солідарності з Україною.

«Ми допомагаємо Україні, а Україна допомагає нам», – мовиться у повідомленні посольства Естонії, яке високо оцінило пропозицію українських дипломатів провести День Європи в Українському домі, бо будинок посольства Естонії ще ремонтується після переїзду.

В акції взяли участь посолка України Оксана Маркарова, посол Естонії Крістіян Прікк та посол Європейського Союзу у США Ставрос Ламбрінідіс, які говорили про майбутнє України в ЄС після того, як Україна, за допомогою партнерів, переможе Росію та вижене окупаційні війська зі своєї землі.

Представниця України сказала, що для неї було особливо приємно запросити гостей до Українського дому, щоб відзначити з ними День Європи, бо незважаючи на те, що Україна є лише країною-кандидаткою на вступ до ЄС, «українці були і є європейцями».

«Це – те, за що ми боремося. Ми боролися за це у 1991 році, коли голосували за незалежність. Ми проголосували за це у 2004 під час Помаранчевої революції, коли ми сказали «ні» спробам вкрасти наші вибори, ми боролись у 2013-2014, коли ми скзали «ні» новій російській окупації і ми сказали «так» Європейському Союзу. Люди гинули не лише з українським, але і з європейським прапором на Майдані. Українці гинуть не лише з українським, але і з європейським прапором на фронті», – сказала Оксана Маркарова.

Посол Європейського Союзу у США Ставрос Ламбрінідіс наголосив, що українці борються не лише за свою свободу, а за справедливий мир, який має повернутися у Європу.

«Ми не можемо дозволи Путіну перемогти. А тому, коли ми відзначаємо День Європи, давайте відзначимо Україну! Давайте відзначимо мир, надію, кінець насильства і жорстокості, які не мають місця у ХХІ столітті. І українці щодня воюючи на полі бою посилають це послання Путіну», – сказав посол Європейського Союзу у США Ставрос Ламбрінідіс.

Свою промову європейський дипломат закінчив словами, що «через кілька років ми не будемо говорити, що українці воюють як герої, ми будемо говорити, що герої воюють як українці».

У країнах Євросоюзу День Європи відзначають 9 травня як символ єдності та миру на континенті. Цю дату затвердили у 1985-му році на саміті Європейської ради в Мілані.

Вперше українці відзначили День Європи 20 років тому. Цього року в Україні вперше відзначили День Європи саме 9-го травня, після того, як президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

На честь святкування Дня Європи посольства Європейського Союзу проводять Дні відкритих дверей у наступні вихідні після святкування Дня Європи.