Посольство США: потрібно ще чимало зробити, щоб здійснити прагнення Революції Гідності

Доти, поки від цих осіб, які піклуються лише про власні інтереси, не вимагатимуть дотримання тих самих правил, що і від звичайних громадян, мрії Євромайдану не здійсняться

Посольство США в Україні заявило про підтримку народу України та пов’язаних з Євромайданом надій на успішну економіку та уряд, який працює на благо українців, поважає їхні права й однаково ставиться до всіх громадян відповідно до закону.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін у відео зверненні заявила, що дії громадян України 7 років тому вивели Україну на шлях реформ, на якому було зроблено нелегкий поступ вперед.

"Потрібно ще чимало зробити, щоб здійснити прагнення Революції Гідності. Головним серед таких зусиль є зміцнення інституцій, які борються з корумпованими впливовими колами, що підкуповують суддів, купують народих депутатів і загрожують журналістам та громадянському суспільству. Доти, поки від цих осіб, які піклуються лише про власні інтереси, не вимагатимуть дотримання тих самих правил, що і від звичайних громадян, мрії Євромайдану не здійсняться", - заявила Квін.

Дипломатка також заявила, що Україна повинна бути вільною від втручання та агресії з боку Росії, і наголосила на необхідності припинення російської окупації Криму і виведення російських сил зі сходу України.

"Сполучені штати підтримують український народ і пов'язані з Євромайданом надії на заможну Україну, яка зорієнтована на Захід і має повний суверенітет і територіальну цілісність", - заявила Квін.

21-го жовтня Україна відзначає День Гідності та Свободи. Як відзначає УНІАН, свято започатковано у 2014 році Петром Порошенком на честь Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.

Як відзначає сайт Президента України, сьогодні президент України Володимир Зеленський провів зустріч з учасниками революцій 1990, 2004, 2013-2014 років, захисниками держави та представниками інтелектуальної еліти. Сайт президента віднзачає, що це перше подібне спілкування керівництва країни.

Удома боротьба з корупцією та групами особливих інтересів так само важливі й життєво необхідні, щоби протистояти поширенню неправдивої інформації, націленої на послаблення України та затьмарення її євроатлантичних перспекти

20-го листопада на сайті посольства США в Україні також було розміщено колонку Крістіни Квін під назвою "Подвійний виклик Україні", у якій вона вказує, що поруч із російською агресією, Україні загрожують і внутрішні виклики, та вказує, що деякі з українських поплічників Росії засідають сьогодні у Верховній Раді.

"Удома боротьба з корупцією та групами особливих інтересів так само важливі й життєво необхідні, щоби протистояти поширенню неправдивої інформації, націленої на послаблення України та затьмарення її євроатлантичних перспектив", - йдеться у тексті.

Квін відзначає, що надзвичайно складно одночасно протистояти російській агресії та групам особливих інтересів, які хочуть зберегти українське багатство тільки для себе.

"Однак Сполучені Штати віддані продовженню нашої роботи з президентом Зеленським, Верховною Радою, незалежними інституціями та громадянським суспільством для досягнення мети, конституційно закріпленої самою Україною, — повної євроатлантичної інтеграції", - йдеться у тексті.

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