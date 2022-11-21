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США привітали українців із Днем гідності та свободи
Сполучені Штати привітали українців із Днем гідності і свободи.
"У День Свободи та Гідності ми вшановуємо мужність та бачення свого майбутнього українського народу, який вийшов на вулиці та разом відстояв європейське майбутнє України, а також те, як Україна продовжує відважно захищати своє право обирати та визначати власну долю", - йдеться у повідомленні посолки США в Україні Бріджит Брінк.
"В той тас, як Росія знову намагається вкрасти майбутнє України, я хочу, щоб ви знали, що народ США, включно зі мною, визнають вашу силу та відданість праву вибирати та визначати вашу власну долю", - сказала Брінк і підкреслила: "Щодня ми бачимо вашу рішучість побудувати стабільну, демократичну та процвітаючу країну для своїх дітей. Ви робите це, незважаючи на жорстокість спроб Росії стерти вашу країну з пам'яті. Ми залишатимемось вашим партнером та підтримуватимемо у боротьбі з тими, хто працює на знищення волі України та її народу. Ми знаємо, що Україна переможе, і ми будемо поруч з вами стільки, скільки буде потрібно".
Раніше президент України Володимир Зеленський у зверненні з нагоди Дня гідності і свободи висловив упевненість у перемозі України.
"Дорогий народе! Ці слова я казав на цьому ж місці у цей же день рівно один рік тому. Що відтоді змінилося? Чимало. На нашій землі з’явилися воронки. У наших містах і селах – блокпости та їжаки. На наших вулицях буває темно. У наших домівках буває холодно. Змін багато, але вони не змінили найголовнішого. Бо найголовніше – не ззовні, а всередині. І це залишається незмінним. І тому ми витримаємо. Ми вистоїмо…Ми все подолаємо. Пересилимо. Переживемо. Переможемо! І в День гідності та свободи зберемося на майдані Незалежності", – сказав Зеленський.
21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи – на честь початку цього дня Революції гідності 2013 року і початку 22 листопада Помаранчевої революції 2004 року.
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- Голос Америки
Пентагон: ЗСУ будуть в значно кращому стані взимку, ніж супротивник
США та міжнародна спільнота "зробили багато, щоб допомоти підготувати українців до боротьби взимку і допомогти їм продовжувати тиснути на супротивників у зимові місяці". Про це заявив очільник Пентагону Ллойд Остін, відповідаючи на питання під час спільної прес-конференції з міністром оборони Інзонезії Прабово Субіанто в Джакарті в понеділок.
Остін висловив переконання, що взимку ЗСУ "будуть в значно кращому стані ніж їхні супротивники, завдяки речам, які ми надаємо".
З наближенням зими, Україна досягнула успіхів на полі бою, наголосив посадовець. Він також відзначив успіхи ЗСУ в обороні Києва, звільненні Харківської області та Херсона і запевнив, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно.
"Ми зосереджуємося на тому, щоб надати їм повну підтримку, вони зосереджуються на тому, щоб повернути кожен дюйм своєї суверенної території, - додав він. - Важко передбачити, які будуть зміни і у які строки, але ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно".
США надали Україні більше 20 мільярдів допомоги відзначив Остін, але наголосив, що підримка України - це міжнародні зусилля і під час щомісячних засідань Контактної групи з підтримки України, куди входять міністри не лише країн НАТО, але також і з інших країн світу, учасники виявляють "надзвичайну відданість тому, щоб надавати Україні стільки допомоги, скільки ми можемо надати Україні так довго, як це буде необхідно".
Цього тижня Остін перебуває з візитами в Індонезіі та Камбоджі. В Камбоджі очільник Пентагону візьме участь в засіданні міністрів оборони ASEAN.
«Наша вразливість може послабити стійкість України», - каже Молдова
Президентка Молдови Мая Санду закликала міжнародну спільноту підтримати її країну, яка опинилася в кризовому стані ускладненому російською війною проти України.
Молдова, невелика держава з населенням приблизно 3 млн. розташована між Україною та Румунією, після лютневого вторгнення Росії в Україну прийняла десятки тисяч українських біженців, але Мая Санду застерігає, що ускладнена війною криза може змусити і багатьох молдован цієї зими шукати притулку у Європі.
Європі та Україні потрібна сильна Молдова.., щоб підтримувати Україну під час війни.., щоб надавати прихисток біженцям...Мая Санду
Санду пише в Politico.eu, що різке скорочення газопостачання з Росії, а також активізоване у листопаді російське бомбардування української енергетичної інфраструктури загрожує виживанню і Молдови.
Звернення молдовської президентки опубліковане в день міжнародної конференції 21 листопада у Парижі 21, де представники принаймні 45 країн, як очікують, запропонують кошти для підтримки молдовського бюджету, електропостачання, а також для забезпечення українських біженців.
Мая Санду повідомляє, що Молдова з першого дня російського вторгнення в Україну прийняла понад 650 000 українських біженців, і зараз «понад 80 000 з них вирішили залишитися», а решта подалися в інші країни.
В той час як над Молдовою пролітали російські ракети на цілі в Україні, Росія також зберігає військову присутність - 1600 російських військових у непідконтрольному молдовським урядом Придністров’ї.
Санду нагадує, що через молдовську територію пролягають «важливі шляхи постачання у Україну і експорту з України - значної частки української торгівлі, включно зі збіжжям».
«Європі та Україні потрібна сильна Молдова. Достатньо міцна, щоб підтримувати Україну під час війни. Достатньо міцна, щоб зберігати мир і стабільність у нашому регіоні. Достатньо міцна, щоб надавати прихисток біженцям. І достатньо міцна, щоб стати осередком для відбудови півдня України після війни», - підкреслює Мая Санду, наголошуючи, що її країна готова нести тягар, але не може робити це наодинці.
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У Казахстані пройшли вибори президента: екзит-поли свідчать про перемогу Токаєва
У Казахстані оголосили дані трьох опитувань, за підсумками яких переможцем виборів вважається Касим-Жомарт Токаєв, який нині обіймає посаду президента.
Як передає казахська служба Радіо Свобода, за даними першого екзит-полу від міжнародного інституту регіональних досліджень «Відкрите суспільство», Касим-Жомарт Токаєв набрав 82,45 відсотка голосів.
Друге місце займає варіант «проти всіх». Тих, хто проголосував за неї – 5,2 відсотка голосів.
До 22-ї години 20 листопада в Казахстані (о 18 годині за Києвом) завершилося голосування на виборах президента країни. За попередніми даними Центральної виборчої комісії, бюлетені для голосування отримали 69,43 відсотка загальної кількості громадян, включених до списків.
Усього такими, що взяли участь у голосуванні, вважаються понад 8,29 мільйона людей . Найвищу явку зафіксовано в області Жетису – 81,42 відсотка. Найнижча явка в Алмати – 28,72 відсотка.
Вибори президента в Казахстані проходили на тлі скарг незалежних спостерігачів на порушення виборчого процесу та затримання активістів.
Німеччина пропонує Польщі ЗРК Patriot після падіння ракети
Німеччина запропонувала надати Польщі додаткові системи захисту повітря Patriot після падіння ракети неподалік кордону з Україною, повідомила міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт.
Раніше німецький уряд повідомив, що пропонує Варшаві подальшу допомогу в патрулюванні повітря за допомогою німецьких винищувачів Eurofighter.
"Ми запропонували Польщі підтримку в гарантуванні безпеки повітряного простору – нашими винищувачами Eurofighter і системами протиповітряної оборони Patriot", – сказала Ламбрехт німецьким журналістам.
ЗРК Patriot виробляє американська компанія Raytheon. Вони стоять на озброєнні у 17 країнах світу. Як стверджує виробник, системи Patriot були використані у 250 випадках бойових дій проти пілотованих і безпілотних літальних апаратів, крилатих і тактичних балістичних ракет, й інженери збирають інформацію щодо кожного запуску - на полі бою чи у випробуваннях, - щоб постійно вдосконалювати комплекс.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому НАТО посилила протиповітряну оборону в Східній Європі. Більше десяти союзників по НАТО на чолі з Німеччиною в жовтні розпочали ініціативу для спільного придбання систем протиповітряної оборони для кількох рівнів загроз, включаючи ЗРК Patriot. Нині німецькі сили мають 12 систем Patriot, дві з яких дислокуються в Словаччині, пише Reuters.
Угоду з придбання двох систем Patriot польський уряд підписав ще у 2018 році, у березні 2022 після початку повномасштабної російської війни в Україні США передислокували до Польщі два своїх ЗРК з Німеччини, а у травні Варшава відправила запит на придбання ще 6 таких системи.
20 листопада у польському селі Пшеводув фахівці завершили обстеження місця падіння ракети, що забрала життя двох людей. Посадовці Польщі, США та НАТО заявили, що, ймовірно, це була ракета українського ППО, однак вказали, що провина за трагічний інцидент лежить на Росії, яка проводить обстріли української території.
Як Голос Америки писав раніше, колишній Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Веслі Кларк заявив, що цілком можливо закрити небо не над цілою, а над західною частиною України, де не ведуться бойові дії, і жодні міжнародні правила не перешкоджають країнам НАТО це зробити. Але що стосується цілої України, то Кларк каже, що для цього б знадобилися "сотні систем Patriot", яких просто не існує.
У статті використано матеріали Reuters
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