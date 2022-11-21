США привітали українців із Днем гідності та свободи

Сполучені Штати привітали українців із Днем гідності і свободи.

"У День Свободи та Гідності ми вшановуємо мужність та бачення свого майбутнього українського народу, який вийшов на вулиці та разом відстояв європейське майбутнє України, а також те, як Україна продовжує відважно захищати своє право обирати та визначати власну долю", - йдеться у повідомленні посолки США в Україні Бріджит Брінк.

"В той тас, як Росія знову намагається вкрасти майбутнє України, я хочу, щоб ви знали, що народ США, включно зі мною, визнають вашу силу та відданість праву вибирати та визначати вашу власну долю", - сказала Брінк і підкреслила: "Щодня ми бачимо вашу рішучість побудувати стабільну, демократичну та процвітаючу країну для своїх дітей. Ви робите це, незважаючи на жорстокість спроб Росії стерти вашу країну з пам'яті. Ми залишатимемось вашим партнером та підтримуватимемо у боротьбі з тими, хто працює на знищення волі України та її народу. Ми знаємо, що Україна переможе, і ми будемо поруч з вами стільки, скільки буде потрібно".

Раніше президент України Володимир Зеленський у зверненні з нагоди Дня гідності і свободи висловив упевненість у перемозі України.

"Дорогий народе! Ці слова я казав на цьому ж місці у цей же день рівно один рік тому. Що відтоді змінилося? Чимало. На нашій землі з’явилися воронки. У наших містах і селах – блокпости та їжаки. На наших вулицях буває темно. У наших домівках буває холодно. Змін багато, але вони не змінили найголовнішого. Бо найголовніше – не ззовні, а всередині. І це залишається незмінним. І тому ми витримаємо. Ми вистоїмо…Ми все подолаємо. Пересилимо. Переживемо. Переможемо! І в День гідності та свободи зберемося на майдані Незалежності", – сказав Зеленський.

21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи – на честь початку цього дня Революції гідності 2013 року і початку 22 листопада Помаранчевої революції 2004 року.