День Колумба все менше святкують у США

Другий понеділок жовтня у США прийнято вшановувати італійського мандрівника і дослідника 15-го сторіччя Христофора Колумба.

Однак для багатьох в США це свято означає не святкування дослідницького духу великого першовідкривача, а є нагадуванням про те, що його прибуття поклало початок колонізації Америки і обмеженню прав місцевого населення.

Сім штатів і 125 міст цього року не святкують День Колумба, хоча це свято і залишається на федеральному рівні. Багато замінили це свято на свято культури корінних народів.

Цього року місцевий парламент столиці США проголосував за тимчасове скасування Дня Колумба і заміни його на День корінних народів, для того, щоб вшанувати зусилля корінних народів Америки з опору насильницькій колонізації, представником якої, зокрема і був Колумб.

"Це не для того, щоб стерти нашу історію, і те що було зроблене, бо ми хочемо, щоб про те, що сталось викладали. Однак Сполучені Штати мають історію вшанування осіб, який не потрібно вшановувати. Ми не маємо вшановувати людей, які проводили геноцид", - заявив організатор дня корінних народів у Чикаго Ентоні Темез-Пошель, пише USA Today.

А от Ейлін Ріотто, засновник Національної організації італійок та Енджело Віволо, президент Коаліції спадку Колумба в статті для New York Post радять не робити з постаті Колумба цапа відбувайла і наголошують на двох причинах його вшановувати:

- Колумб – першовідкривач, який здійснив щонайменше чотири подорожі через Атлантику, виявивши значну відданість та мужність. Його спадок є натхненням для мігрантів у пошуках кращої долі.

- Американці італійського походження зазнали значних страждань перед тим, як отримати визнання у США. Громаді потрібна постать Колумба, як героя, який свідчить про їх внесок до побудови Америки, пишуть автори.

День Колумба почали святкувати в США в 1892 року за президента Бенджаміна Гаррісона. В 1934 році президент Франклін Рузвельт перетворив День Колумба на державне свято.

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