День Колумба – державне свято США, яке втрачає популярність

Президент Трамп привітав американців зі святом США на честь мандрівника і дослідника 15-го сторіччя Христофора Колумба, який відзначають у другий понеділок жовтня.

"Дух цілеспрямованості Колумба та його прагнення до пригод стало наснагою для поколінь американців. У День Колумба ми вшановуємо надзвичайні досягнення цього мореплавця і згадуємо його подорож у невідоме задля дослідження Атлантичного океану", - йдеться в заяві президента.

"Його експедиція сформувала початковий зв'язок між Європою та Америкою і назавжди змінила світ", - продовжив він. "Сьогодні в цьому дусі, ми продовжуємо прагнути нових горизонтів задля нових можливостей і подальших відкриттів на землі, на морі та в космосі".

Однак, для багатьох в США це свято означає не лише святкування дослідницького духу великого мандрівника, а є нагадуванням про те, що його прибуття поклало початок колонізації Америки і обмеженню в правах місцевого населення.

Багато міст і штатів відмовляються від святкування. Цього року, більше десяти міст, включаючи Сан-Франциско та Цинциннаті вирішили припинити святкування прибуття Колумба і замінили святкуванням Дня корінних народів, повідомляє CNN.

Джо Куртатоне, мер Сомервілля штату Массачусетс, назвав це рішення легким. "День Колумба – це пережиток застарілої і спрощеної версії історії", - написав мер, оголосивши своє рішення минулого місяця.

"Це як прапор конфедератів для мешканців півдня. Американцям італійського походження приємно, що є офіційне свято, що номінально нас стосується. Ми пишаємось своїм корінням. Однак, це свято настільки поєднане з людськими стражданнями, що ми маємо перенести нашу гордість на щось інше", - додав мер.

Десятки міст та штатів, включаючи Міннесоту, Аляску, Вермонт та Орегон замінили День Колумба на День корінних народів. Гаваї святкують День першовідкривачів, а Північна Дакота святкує День корінних американців.

"Колумб не знав, що його подорож призведе до поширення хвороб на континенті, звичайно, однак, хвороби – не єдина проблема ... Він також забирав рабів, щоб показувати вдома і щоб вони працювали на його землях", - пише історик Девід Перрі.

Без сумнівів, подорож Колумба "має незаперечне історичне значення і започаткувало велику епоху дослідження Атлантики, торгівлі і згодом європейської колонізації", - пише Перрі.

День Колумба почали святкувати в США в 1892 року за президента Бенджаміна Гаррісона. В 1934 році президент Франклін Рузвельт перетворив День Колумба на державне свято.

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