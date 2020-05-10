День матері - як світові зірки зворушливо вітають своїх мам, і звідки походить свято

У другу неділю травня низка країн світу відзначає День матері. Провідні зірки шоу-бізнесу, спорту та політики привітали своїх матерів і поділились світлинами у соцмережах.

"Мамо, щиро дякую тобі за те, що була така терпляча зі мною, що допомагала мені вірити, що я можу досягти всього, що захочу", - написала американська співачка Дженніфер Лопез.

Австралійський актор Кріс Гемсворт привітав із Днем матері своїх матір і дружину спільним фото.

Колишня перша леді Мішель Обама розмістила слайдшоу своїх дитячих фотографій, підписавши його: "Мамо, ти моя скеля, мій найкращий друг і завжди була моїм світлом, що вело мене по життю".

Британський футболіст Девід Бекгем розмістив фотографії своєї матері та своєї дружини Вікторії й додав: "У непрості часи ми повинні піклуватись одне про одного й залишатись позитивними".

Бразильська модель Жизель Бундхем написала: "Надсилаю свою любов та пошану всім матерям, особливо тим, хто може не мати можливості обійняти своїх дітей сьогодні".

Австралійська модель Міранда Керр привітала маму так: "Моя мама навчила мене так багато: як любити, як сміятись і як жити... Стати мамою самій було для мене найдорожчим подарунком".

Поважати "матерів усіх видів" і відмовитись від споживання м'яса у День матері закликала організація із захисту тварин PETA.

Ідея сучасного свята належить американці Анні Джарвіс із Західної Вірджинії. Після смерті її матері, яка була активісткою за мир і доглядала за пораненими солдатами з обох боків у Громадянській війні у США, Анна Джарвіс почала просувати ідею відзначити матерів, "людей, які зробили для вас більше, ніж хто-небудь у світі".

Із 1911 року всі американські штати почали святкувати День матері, а у 1914 році президент Вудро Вільсон офіційно закріпив цю дату на другу неділю травня.

Попри свій успіх у запровадженні свята, Джарвіс іще з 1920-х років почала критикувати його комерціалізацію, зокрема, засилля листівок від Halmark та від інших компаній. Вона організовувала бойкоти Дня матері, закликаючи людей писати матерям листи вдячності саморуч, замість купівлі готових листівок, солодощів, квітів чи інших готових подарунків.

Крім того, від самого початку Джарвіс наполягала, що свято повинно називатись саме "День матері", а не "День матерів", тому що кожна родина повинна вітати саме свою матір, а не всіх матерів у світі.

Окрім США, у другу неділю травня це свято відзначає святом близько 100 країн, зокрема, Україна, Бахрейн, Гонконг, Індія, Малайзія, Мексика, Нікарагуа, Об'єднані Арабські Емірати, Оман, Пакистан, Катар, Саудівська Аравія, Сингапур, Австралія та інші. Низка країн святкує День матері в інші дні протягом року.

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