США згадали слова Зеленського про потенціал України

США підтримують Україну у цей історично сприятливий момент, і готові працювати з новим урядом та народом України для просування реформ, які мають критичну важливість для успіху країни

Україна має історичну нагоду, а США підтримують українську державу. Про це йдеться у привітанні державного секретаря США Майк Помпео з приводу Дня Незалежності України від імені президента США Трампа та народу США.

"США лишаються відданими у підтримці процвітаючої, демократичної та вільної України, захищеної у межах її міжнародно визнаних кордонів, включно із окупованими частинами Донбасу та Кримом, незламної перед лицем агресії Росії", - йдеться у заяві.

"Президентські та парламентські вибори цього року підтвердили прагнення українців до мирного, заможного та демократичного майбутнього. Як вказав президент Зеленський, втіливши свій потенціал, Україна може стати взірцем для інших країн у регіоні та за його межами. США підтримують Україну у цей історично сприятливий момент (at this moment of historic opportunity - англ.), і готові працювати з новим урядом та народом України для просування реформ, які мають критичну важливість для успіху країни", - йдеться у заяві Майка Помпео.

Як повідомляють ЗМІ, у суботу під час саміту Великої сімки у Франції президент США Дональд Трамп та Франції Макрон провели зустріч у ході якої торкнулись питання України.