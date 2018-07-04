У День Незалежності святкуйте не лише заснування країни, але і її традиції іншодумства – колонка WP

В колонці для The Washington Post, присвяченій Дню Незалежності США, який святкують 4 липня, викладачка Гарвардського, Бостонського та Мерілендського університетів Бет Джонсон розмірковує над тим, яким має бути це святкування, особливо тепер, коли в американському суспільстві поглиблюються розбіжності між "консерваторами" і "лібералами" з ряду політичних питань.

«Мої друзі-ліберали нарікають на Четверте липня, говорячи, що вони відмовляться від феєрверків (хоча, і не від хот-догів), щоб продемонструвати своє невдоволення політикою адміністрації США», - пише Джонсон.

«Переконана – такі думки невірні, і невдоволення спонукає нас більш ретельно подивитись на тривалу історію протестів в Америці», - наголошує вона.

Декларація Незалежності, затверджена другого липня 1776 року і оприлюднена четвертого – не тільки документ заснування держави, але і наріжний камінь американської традиції іншодумства, підкреслює Джонсон.

В історії Америки були насильницькі, репресивні та расистські голоси, однак вона мала також і повстанців, провідників, критиків і «хрестоносців», які поставали проти несправедливості в усіх її проявах, звертає вона увагу.

У день присвячений Америці, нам обирати яку її версію святкувати, заявляє дослідниця.

Джонсон наводить приклади творів, присвячених Америці, які змінили її життя та кар’єру.

Основоположним документом є Декларація незалежності, адже вона стала натхненням для народів по всьому світові, включаючи американських дисидентів. Дослідниця рекомендує ще раз уважно перечитати цей потужний документ.

«Коли ми зі студентами обговорювали книгу «Протестна література Америки: від Тома Пейна до Тупака», ми побачили, що значення Америки завжди було предметом дебатів», - згадує Джонсон.

Окремо, Джонсон радить перечитати промову Фредеріка Дугласа 1852 року «Що означає Четверте липня для раба?». Дуглас починає промову з прославляння Декларації: «Принципи цього документу – рятівні. Притримуйтесь цих принципів, будьте віддані ним за будь-яких умов, будь-де, незважаючи ні на що і за будь-яку ціну».

Однак, в середині промови, аргументи стають спустошливими - Дуглас заявляє, що це свято не для нього і звертається з питанням до своїх слухачів про те, як вони можуть радіти, коли раби залишаються в кайданах.

«В своїх промовах, - наголошує дослідниця, - опозиціонери висловлюють свій гнів, викликаючи наші сльози і спонукаючи до рішучих дій, але яким би чином вони це не робили, вони примушують нас подивитись на нашу країну інакше».

Четвертого липня поверніться до Декларації про Незалежність, радить Джонсон, одночасно закликаючи присвятити пару годин також творам американського опору.

Вже за традицією, у День Незалежності в США відбуваються читання тексту Декларації про незалежність.Вже тридцять років, свій ранковий ефірі читанню Декларації про незалежність присвячує і Національне громадське радіо США NPR.

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