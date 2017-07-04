День Незалежності США – що і як святкують американці

Четвертого липня американці відзначають найбільше національне свято - День Незалежності.

4 липня 1776 року тринадцять штатів східного узбережжя Америки проголосили незалежність від Британської імперії і перестали бути її колоніями. Декларацію Незалежності було одноголосно підтримано тринадцятьма штатами на конгресі в Філадельфії. Серед підписантів був майбутній президент США Томас Джефферсон.

Навіть після проголошення незалежності, протистояння з Британською імперією не припинялось аж до підписання Паризької угоди 1783 року, яка поклала край війні на користь незалежній Америці.

Перші святкування розпочались практично одразу після проголошення Декларації і відзначались публічними читаннями Декларації та військовими парадами.

Найбільш витонченими і першими організованими були святкування в Філадельфії в 1777 році. Багато з елементів святкування в Філадельфії згодом стали традицією. Так, наприклад, серед традицій започаткованих на святкуваннях в Філадельфії 1777 року є вшановування кольорів прапора, проведення параду, а також феєрверки. Там же заклалась і традиція проголошувати тости – по одному тосту за кожний штат.

Зараз невід’ємною частиною святкування є проголошення промов, святкові заходи, паради і, звичайно, шоу феєрверків, які проводяться практично у всіх містах Сполучених Штатів.

Цього року, найбільше шоу феєрверків очікується в Нью-Йорку. Його відвідують більше трьох мільйонів людей.

​Хоча поліція Нью-Йорка не виявила «очевидних загроз», мер міста Білл де Блазіо заявив, що на вулицях будуть працювати співробітники Департаменту боротьби з тероризмом та добре озброєні поліцейські.

Поліція Бостона також заявила, що в день святкування в місті буде посилено заходи безпеки. Місцеві правоохоронці будуть використовувати дрони для спостереження за натовпом під час феєрверків, яке, за повідомленнями, відвідають 500 тисяч глядачів.

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